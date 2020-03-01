新冠病毒：盧浮宮全天關閉 法國確診達130例

法國確診感染新冠病毒周日又增30例，累計達130例。巴黎著名博物館盧浮宮由於員工擔心感染新冠毒周日全天關閉。

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法新社消息，法國衛生部總幹事薩洛蒙周日表示，法國有新增30例新冠病毒感染確診病例，累計達130例，其中12人治癒，兩人死亡，116人住院隔離治療，住院病患中，9人病情危急。 法國海外省瓜德羅普島首次出現確診感染病例。而受感染人數最多的仍然是瓦茲省及上薩瓦省的巴爾馬（La Balme en Haute-Savoie)，為阻止病毒擴散，這些地區已採取一系列措施，如禁止多人聚集，公共場所關閉，市民減少外出等。 薩洛蒙再次表示，法國政府將盡一切努力阻止疫情蔓延，減輕病毒傳播，保護那些沒有出現疫情或疫情不嚴重的地區。



另外，全世界參觀人數最多的巴黎羅浮宮博物館受新冠疫情影響周日全天關閉。盧浮宮發出的簡短聲明稱，盧浮宮的員工開會討論防疫問題後決定，周日全天關閉，周一工會代表將與盧浮宮管理層舉行會議。工會代表表示，如果羅浮宮繼續開放，遊客應強制接受健康檢查，如果出現涉及盧浮宮的確診病例，就應關閉博物館。



據法國總工會稱，盧浮宮的員工們不明白為什麼政府發出的禁止5000人以上聚會的禁令不使用於盧浮宮這樣的大型博物館，法國衛生部就此解釋說，根據目前的疫情情況，還沒有到關閉大型設施的程度。 盧浮宮員工十分擔心受到感染。據統計，去年前往盧浮宮的960萬參觀者中，近四分之三來自外國。工會代表指出，雖然盧浮宮全部2300員工沒有人受感染，但出現確診感染病例只是時間問題。



另外，盧浮宮向意大利借出部分藏品用於展覽，員工擔心來自意大利北部疫區的博物館人員到盧浮宮提取展品時，會將病毒傳給盧浮宮的員工。