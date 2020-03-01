新冠肺炎 病毒為何在非洲停步？

新型冠狀病毒Coronavirus在全球範圍內造成大規模疫情，但非洲大陸為何到目前為止，只有屈指可數的幾個病例 ? 法國巴斯德研究所的醫學專家對此感到迷惑，並提出了一些假設。

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Image d'archive: Des employés contrôlent la température corporelle des voyageurs entrants à l'aéroport international du Caire, en Egypte. © AFP 法新社

據本台法廣RFI法語記者在本周末最新上網的一篇法文採訪報導，法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）的國際部負責人 ̖ 熱帶傳染病專家Pr. Pierre-Marie GIRARD在接受本台法廣RFI法語記者採訪時，對非洲大陸目前為止，只出現為數不多的幾個新型冠狀病毒案例談論其個人的分析。

他表示，總之，人們目前還沒搞懂為何非洲沒有更多的病例。而且，目前僅有的幾個通報病例，出現的時間也要比整個疫情的爆發遲很多。許多假設被提了出來。第一種假設是只有很少的感染者前往非洲。但這種假設似乎不太可能，要知道有一百萬中國人在非洲生活，而且，中國與非洲大陸的往來十分頻繁，還有二月初時中國農曆新年所帶來的人口流動。第二種假設是建立在氣候角度。熱帶高溫不利用病毒毒性的傳播。但這種可能性也不大，因為，在活體外，病毒在高溫下繁殖很快。第三種假設，想法是從基因上更具抵抗力去解釋生活在非洲的人對這種病毒不太敏感。但那也讓人們看不太懂原因。人們甚至可以想象有很多不太嚴重的形式，或者說是無癥狀的形式。在此情況下，檢測執行的不系統，人們則可能長期遺忘這一病毒的流行。未來情況如何發展則還很難說。

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