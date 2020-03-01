方方：我們的眼淚還沒有流完

方方：一定要讓流着這樣眼淚的人去高歌猛進，去意氣風發，去向全世界宣告，我們是最大贏家，這也不太可能。因為我們的眼淚還沒有流完。

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方方武漢日記二月初八（3月1日）二湘的七維空間 微信號 erxiang7d



離春節越來越遠，從今天起，將日記的農曆時間，改為公曆時間。



天氣陰晴不定。它增加人們心情的壓抑。突然發現，今天是星期日。不出門，最大的問題，就根本不記得日期，更不記得周幾。什麼時候可以出門？什麼時候可以開城？現在是大家最關心的。疫情趨勢向好，不言自明。全國人民都在幫助武漢渡過難關，這道關，怎麼可能過不去？這份自信，武漢人當然有。只是，出門和開城，會是在何時呢？大家私下都在打探。



我小哥說，他已經有42天沒出門了。我比他強，我想要出去，還可以在院子里走一走。至少院內是安全的。女兒今天在家庭的小群里，秀出了她自己做的菜。雖然嘮叨着做菜太煩人了，但她還是努力讓自己的生活保持質量。紅燒肉也做得很像那麼回事。前一陣說自己瘦了，但這一頓肉吃下，估計又會胖回去。她的父親，對她一陣猛誇。年輕人的能幹，是我們很難想象的。女兒說，已經從網上搜索了好幾種菜的做法。看看，這樣的事，根本不需要父母去教，他們的辦法多得很，他們的高級老師也多得是。



傷心的事，依然會隨着時間走來。災難已讓我們傷心得太多。而今人們的淚點也很低。同事給我看一個視頻，是她所在小區的。一個老百姓在向社區幹部表達謝意，男性的社區幹部淚水漣漣。有人在下面議論說：武漢人這一個月流了幾十年的淚。這是一句大實話。那些眼淚，不僅僅是悲傷，它是五味雜陳、百感交集的眼淚。一定要讓流着這樣眼淚的人去高歌猛進，去意氣風發，去向全世界宣告，我們是最大贏家，這也不太可能。因為我們的眼淚還沒有流完。



清晨五點，李文亮所在的市中心醫院的江學慶主任去世。55歲，正是年富力強之時。早說過，在武漢，很多人拐個彎就認識。我不認識江主任，但我大學同學的太太跟他很熟。她一早給我留言，說江學慶醫生“不是吹哨人，但他卻一向溫暖，義氣。病人相信他，朋友願意跟他交往。幫我治了無數病人，卻總是說，‘小妹交辦的事，必須盡心儘力。’那麼多病人慕名找他看病、手術，他都是溫暖以待……而我宣傳他卻很少。因為他總說，醫生就是看病的，病人的口碑就是最好的肯定！”因為熟悉，同學的太太很難過，她後悔自己以前為江醫生做得太少。



醫生朋友亦給我留言，說江主任是甲乳領域全國唯一的一個“中國醫師獎”獲得者。這一次疫情，醫護人員的犧牲太慘烈。而江醫生之死，我聽說背後有着無法言說的故事，這是悲哀的故事。不只是生命逝去的悲哀，更有不準說出來的悲哀。我也不說。



目前武漢的疫情，艱難而緩慢地好轉。新增確認和新增疑似患者，仍然高達幾百人。醫生朋友有點沮喪，由此又作了一個預測：估計質變還要十來天，控制還有一個月，徹底消滅還有兩個月。對於我們來說，一個月，或兩個月，這個時間，都太太太長了。我希望醫生朋友的這個預測是錯誤的。春光無限，真不捨得將今年的美好春光完全讓病毒享用，我們渴望着早日出門。



好多人給我留言，說有一位李躍華醫生，非常神，他的中醫穴位注射法，可以醫治新冠肺炎，並且他在沒有任何防護下進行治療，也不會感染。希望我能寫一下他。其實我的記錄，只是自己隨手而記，並不特別覺得自己要寫什麼。只是，向我介紹李躍華的人實在太多了，並且轉來他治療病人的視頻。看上去真的很神奇。據說，他非常想參與治療新冠肺炎病人，卻不被允許。網上也爭得一塌糊塗。我就此向我在中醫學院執教的同學請教，他說了三條：

一，李躍華目前是否具有執業醫師資格不是重點，重點是他的治療方法是否有效？有效就要讓他出來救人：這應該也是實事求是的做法吧？



二，很多民間醫生都是被那個醫師資格證卡住了：合法行醫還是非法行醫就看是否有這個證書。據我所知，目前對沒有醫師資格但確有本事的民間中醫師，有“師承”和“確有專長”兩個途徑可以使這些人獲得合法身份去行醫。



三，有關部門這樣做實際上是罔顧事實進行打壓：名義上很是正義，但明眼人都知道這是醉翁之意不在酒。退一步說，李躍華確是非法行醫，但如果他的療法確實對新冠肺炎有效，有關部門就應該特事特辦：讓他出來救人，其他的證書證件等問題事後再說。現在行政部門緊緊揪住李躍華的行醫身份是否合法的問題不放，且要置對方於死地（看那文件似乎要動用行政手段甚至是司法手段了）：表面上程序正義，實際上寒了人心呢。只要李躍華的治療方法確實有效，目前就不應該糾纏他是否具有行醫資格：是否有效他的患者最有發言權，去患者那裡調查不難得出結論。



以上是同學原話，看上去也頗有道理。我外行，不加評述。我平時也不信各類游醫。有一次找私人中醫看腳，花了很多錢，結果，用藥後更嚴重，最後還是西醫治好。所以，我看病多以西醫為主。只是平時調理身體時，會用中草藥。但我也會跟很多人想法一樣：既然他聲稱能治，有什麼可爭論的？不妨讓他試試？鄧小平有句名言，不管白貓黑貓，能抓住老鼠就是好貓。套用之，不管中醫西醫，能治好病人就是好醫。看病需要實事求是，尤其緊急關頭，人命大於天，為什麼不給人家一個機會？哪怕當場戳穿他的牛皮，讓真相大白天下，不也挺好？



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【作者簡介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，個人微信公號“方方記錄”。

