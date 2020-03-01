武漢監獄失控？ 單日確診病例佔全市近半

武漢，28日，到門口尋找食物的小區居民。

中國周日公布的確診病例略有反彈，增至573例，仔細閱讀數據，武漢監獄感染人數竟佔了很大比重。詳情請聽安德烈介紹：

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中國數日前爆出監獄傳染新冠病毒醜聞後，情況似無太大好轉。根據3月1日凌晨公布的數據，武漢市29日單日新增新冠病毒確診病例565例，僅監獄囚犯就佔了233例。

2月21日，中國湖北，山東，浙江三省五所監獄爆出疫情嚴重，共505人確診，監獄是否成為集體感染溫床備受關注。中共政法委書記郭聲琨22日突訪監獄，要求監獄進入“戰時狀態”，實施“戰時管制”。他稱“輸入風險”是監獄管理場所疫情防控最大的風險。最有效的措施是嚴格的封閉管理。但引起質疑的是，在中國，難道還有什麼比已經嚴鎖密閉的監獄更加“戰時狀態”的么？。

2月26日，再傳出與之相關的怪聞，一名從武漢女子監獄刑滿釋放的新冠病毒確診女子，竟然能在武漢處於封鎖狀態下被其家人接回北京，監獄防疫問題再度引發關注。

武漢市委新任書記王忠林29日到武漢市第二看守所、承擔武漢女子監獄患者救治人物的蔡甸區袁家台方艙醫院調研，要求必須阻斷疫情在特殊場所蔓延。

根據中國官方統計，截至29日，武漢確診累計27700人，其中監獄在押人員806人，累計死亡2195人。

法新社報道指出，新冠病毒以傳播世界，但仍然集中在中國。目前全球死亡人數接近3000人，確診人數達到87500人，但是其中近80000例在中國，死亡人數中，中國為2870人。

在中國尤以湖北武漢最為集中，截至29日，湖北全省累計病亡2761人，其中武漢累計病亡2195人。

星期五中國全境確診人數327例，為1月25日以來最低，28單日確診427例，29日升至573例。