七國集團財長將舉行會議 應付新冠疫情造成的經濟衝擊

經濟合作與發展組織周一將今年全球經濟增長率預估調降0.5個百分點為2.4%，並警告，新冠病毒疫情將嚴重影響全球各國經濟增長。七國集團財長今天將舉行電話會議，研討措施應付新型冠狀病毒疫情所造成的經濟衝擊。法國財長稱G7將“協調一致的行動”限制新冠疫情對經濟的影響。

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經濟合作與發展組織（OECD）周一調降今年全球經濟增長率預估0.5個百分點至2.4%，為2008-2009年金融危機以來最低水平。OECD並警告，新冠病毒疫情將嚴重影響全球各國經濟增長。

經濟合作與發展組織表示，最新預估是假設新冠肺炎疫情會在今年消退；但如果疫情加重，“將嚴重削弱經濟增長前景”。

新冠肺炎疫情持續擴散，引發投資人擔憂消費者和企業支出將減少，導致企業獲利縮水，全球股市上周應聲大跌，資金湧向債券和其他避險資產。 據OECD預估，去年12月最先爆發新冠病毒肺炎疫情的中國，今年國內生產總值增長率料只有4.9%，較去年11月初估值減少0.8個百分點。 擁有36個成員國的OECD表示：中國產出萎縮，全世界都有影響。新冠病毒肺炎疫情持續重創製造業、貿易、旅遊業，該組織呼籲各國政府和中央銀行採取行動，避免更加嚴重的經濟暴跌。

針對新型冠狀病毒疫情所造成的經濟衝擊，七國集團的財長今天將舉行電話會議，商討應對措施。

另據路透社消息，法國財長勒梅爾周一表示，七國集團“將採取協調一致的行動”，限制新冠病毒疫情對經濟增長的衝擊。勒梅爾表示，“我們將採取協調一致的行動”。勒梅爾此前與G7主席國美國財長姆努欽談了話。 他還表示，歐元區財長也將相互保持溝通，他將與歐洲央行總裁拉加德交流。 他說，“我們必須行動，以便儘可能地限制疫情對經濟增長的衝擊”。

另外，歐盟產業政策執委布萊頓(Thierry Breton)周一表示，新冠病毒疫情使中國遊客難出家門，這使歐洲旅遊業每月損失約10億歐元的收入。 布萊頓在接受BFM電視採訪時說，“自1月份以來，中國遊客就沒有再來歐洲。這意味着損失了200萬個(酒店)夜晚。自1月以來，這項損失每月就達10億歐元”。