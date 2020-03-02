世衛未宣布 但梁卓偉指武漢肺炎技術上已是全球大流行

除南極洲外，全球六大洲均有武漢新型肺炎確診個案，涉及超過八萬一千人，但世界衛生組織仍未宣布疫情是「全球大流行」（pandemic），然而，香港大學醫學院院長梁卓偉表示，海外首輪新型肺炎疫情剛剛開始，技術上已是「全球大流行」，令港府圍堵策略難度增加。另一專家許樹昌不認同現時已是「全球大流行」，因為疫情並未在全球造成「廣泛人傳人」，但確是已有此趨勢，關鍵是疫情近日爆發的意大利、南韓及伊朗能否成功控制疫情。

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武漢肺炎疫情在中國最為嚴重，中國衛健貿公布，截至今(2日)天凌晨凌時，累計確診突破八萬宗，達80026人，死亡病例2912宗。單是昨天一天，便新增202宗確診病例，最先發病的湖北省佔196宗，而昨日42宗死亡病例亦全部來自湖北。



疫情亦已由中國擴散至全球53個國家，遍及六大洲，獲港府委任為抗疫督導委員會專家顧問的公共衛生學院講座教授梁卓偉昨(1日)天向記者表示，美國西岸日前有三個州份出現病源不明的病例，更錄得首宗死亡個案，情況令人憂慮，因為一宗死亡個案可能代表當地有100人受感染，只因檢驗不足而未被發現。他估計，全球第一波武漢肺炎疫情最少持續「三、五個月」才會告一段落。



他續稱，根據流行病學字典定義，「大流行」指在不同國家及地區出現本地或本土傳播，而海外首輪新型冠狀病毒(武漢肺炎的官方名稱)疫情剛開始，故此「技術上已是(全球)大流行」，現時應實話實說及保持高度透明，欲作好準備，面對疫情。



不過，同屬督導委員會專家興問的中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌認為，現時武漢肺炎未算是「全球大流行」，但已出現這種趨勢。他解釋，疫情須在五大洲「廣泛人傳人」，才算是大流行。



他續稱，會否真正出現大流行，端視近期疫情嚴重的意大利、南韓和伊朗能否做好疫情控制，因為已有近1700人確診感染武漢肺炎和34人死亡的意大利若控制失宜，不封關的話，會令疫情迅速在歐洲擴散；而已有54人死亡、978人確診的伊朗，一旦控疫措施失當，新型肺炎病毒可能經航空渠道帶到各大洲。他強調，未來三星期是關鍵時刻。



世衛日前提升新型冠狀病毒肺炎的風險級別時，總幹事譚德塞表示，現時談全球大流行會引起恐慌，但亦表明，須為全球大流行作準備。

