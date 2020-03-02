中國司法部公布武漢監獄黃女封城之下返北京調查結果

中國司法部3月2日宣布對武漢女子監獄黃姓女子獲釋後在封城狀態下，離開武漢被家人接回北京的調查結果。司法部稱，這是一起“失職瀆職”嚴重事件，性質惡劣，影響極壞，給首都疫情防控工作帶來極大隱患。

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據介紹，61歲的黃姓女子，應該在2月17日刑滿釋放，但她所在的武漢女子監獄被獄警感染了新冠肺炎疫情，導致她在刑滿後，仍留在監獄隔離。2月18日、19日，她被測得體溫37.3°度，便再三找幹警，要求回家。幹警與其女兒聯繫，其女兒表示，想辦法解決。之後幹警與其女兒的前夫約定，在2月21日上午，由監獄將黃某英送至武漢北高速收費站口交接。

監獄是新冠肺炎的重災區。據路透社引述中新社說，截至2月29日，武漢市累計報告在押人員感染新冠肺炎確診病例為806例。

中國司法部聯合調查組認為，“黃某英事件”雖然發生在武漢女子監獄，但根源在湖北省司法廳和湖北省監獄局。於是，對湖北省司法廳一號領導人譚先振，湖北省監獄管理局一號領導人郝愛民立案審查。

黃姓女子於2月22日凌晨到達北京，2月24日被確診為新冠肺炎。當天她所住的小區，北京市東城區崇文門外街道新怡家園社區居委會通過微信公眾號發布消息，通知住戶之後，引發嘩然。

至於黃女士如何從武漢北高速收費站口一路行至北京崇文門外家中，暢行無阻，目前尚無細節透露。