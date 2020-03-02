中國官方嚴控高致病性動物病源實驗

就在海內外有關新冠病毒來源傳聞此起彼伏，各種陰謀論甚囂塵上之際，中國官方七個部門近日發表公告，宣布將加強對動物病原微生物實驗室生物安全管理，這是中國官方繼派軍方專家掌控武漢P4實驗室之後又一次引發關注的舉動。

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包括中國農業農村部、教育部在內的中國七個部門2月27日發布聯合通告，對未經批准從事高致病性動物病原微生物實驗活動的，進行嚴肅查處，任何單位和個人未經批准不得從事相關實驗活動。由此產生的任何科研成果均不予認可。



通知要求生物安全三級、四級實驗室如果需要進行上述實驗活動，應報省級以上畜牧獸醫主管部門批准，還要求加強對大專院校、出版機構有關高致病性病原微生物研究成果發表的管理，將實驗室生物安全管理情況納入相關績效評價工作。



不知中國官方的上述公告是否與此前傳出的第一個公布新冠病毒基因序列的上海實驗室被被關閉事件有關。



中國主席習近平2月14日在中央全面深化改革委員會的會議上講話時特別提到了加速推動生物安全立法，引起各界關注。習近平強調，要把生物安全納入國家安全體系，要儘快推動出台生物安全法。



有美國病毒專家向美國媒體表示，對中國大陸已經修建了多個P3和P4實驗室，但卻缺乏相關的安全法規感到十分恐怖。



武漢新冠病毒疫情爆發以來，輿論界對病毒來源問題議論紛紛。包括美國聯邦參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）在內的一些政治人物或科學家，繼續質疑或暗示此病毒與中國武漢P4病毒實驗室有關。

