安倍：日本可能發布新冠緊急事態宣言

3月2日，日本首相安倍晉三在參議院預算委員會會議上針對新冠病毒疫情擴大的措施表示：要經常考慮到最壞的局面是很重要的，要抓緊採取能夠發布實施緊急事態的立法措施。

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據本稿截稿時的最新統計，日本為目前感染新型冠狀病毒的為962人,其中郵輪“鑽石公主”號705人,乘政府包機和專機從武漢歸國的人14人,感染的日本人和從中國到日本的旅行者243人，死亡者12人，總感染數在中國以外的國家和地區排在伊朗之後為第四位。



安倍指出：今後，在一定的地區發生感染急遽擴大的情況下，重要的是要經常想到最壞的事態，預先做好準備。作為政府，為了把事態控制在對國民生活影響最小的範圍內，包括髮布緊急事態宣言在內，將加緊推進立法工作，以便能夠採取與《新型流感等對策特別措施法》同等的措施。



目前，日本感染者最多是北海道，到3月1日為止已達77名，日本北海道知事鈴木直道28日向道民發布“緊急事態宣言”。呼籲周末避免外出前往餐飲店及健身房等人員密集場所。



2月27日，安倍晉三在新型冠狀病毒感染症對策總部會議上表示，要求全國小學、初中、高中和特殊教育學校從3月2日起臨時停課,以防止集體感染。



在3月2日的的參院預算委員會會議上，日本立憲民主黨幹事長福山哲郎就要求全國中小學等停課一事批評道：“學校和家庭陷入很混亂的狀態。”



對此安倍指出：孩子們的健康和安全比什麼都重要，無論如何也要防止集體感染的事態。