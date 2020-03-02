巴厘島中國遊客排長龍延簽證 僅幾十人上了中國政府撤僑專機

印尼巴厘島的中國遊客，在首府登巴薩移民局門前大排長龍，申請延長簽證。他們想盡辦法留在當地。滯留在巴厘島的上千中國遊客，最終只有幾十人登上中國政府的接僑包機返國。

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法新社3月2日發自巴厘島首付登巴薩的報道說，這些中國遊客不想回國的原因，一方面擔心被傳染新冠病毒，另一方面害怕北京當局管理疫情採取的嚴厲措施。

印尼當局擔心武漢新冠疫情傳到印尼，早在1月份，就中斷了所有印尼與中國之間的航線。巴厘島上中國遊客大幅減少，接待中國遊客的餐廳，酒店，導遊，翻譯們的營業額也驟然下降。

不過，還有上千中國遊客滯留在巴厘島，不想返回中國。他們在登巴薩移民局門口排長龍，要求延長簽證，留在巴厘島上。

一位30歲來自北京的遊客王子龍說，他堅信中國政府對疫情沒說實話，真正的情況要比當局說嚴重的多。他更願意在巴厘島上觀察中國局勢。他說，儘管巴厘島沒有出現感染病例，但是他對其他中國人不放心。他說：我一看見中國人就緊張，特別是不戴口罩的中國人。所以我就待在酒店裡。

化名Steve Li的中國遊客在巴厘島首府登巴薩一個商業中心接受法新社採訪表示：他在中國一個大城市為一家歐洲公司工作，擔任經理。而現在他的身份是一名國際難民。他還說，中國就像一個大監獄，所有的城市都封了。他不相信中國當局說的“疫情已被控制”。

這位不願透露真名的李先生表示，他領導一個公司，不能讓下屬繼續工作，而自己卻躲在這裡。所以他即將返回中國。但是，他的妻子和兩名年幼的孩子會一直留在巴厘島，直到中國的新疫情危機徹底過去。

每年有大約1百萬中國遊客到訪巴厘島，中國人是巴厘島第二大旅遊收入來源。而當地第一大遊客群體來自澳洲。

上千名中國遊客利用春節假期到印尼巴厘島度假，當時武漢疫情開始出現。後來疫情爆發，航班中斷，其他國家也中斷了飛中國的航班。

中國政府派專機來接這些陷於困境的中國公民返國，可是，最終只有幾十人登上了政府提供的包機返國。巴厘島旅遊局局長Putu Astawa告訴法新社，對這個情況，他一點都不驚訝。他說：他們不想回去。