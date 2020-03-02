悼念變衝突 警方拘115人 輔警區議員亦被捕

因疫情而轉趨緩和的反修例示威活動，在上周六的「8．31事件」半周年悼念活動中，因為有人以雜物堵路，警方鎮壓，最終演變成警民衝突。警方公布，前晚至昨(1日)凌晨，共拘捕115人，包括一名休班輔警、一名在區內購物的區議員及其兩名助理，被指濫捕，亦令反修例風波中被捕人數增至超過七千三百人。衝突中，記者再次被針對，遭警方以胡椒噴霧、胡椒球槍等武器攻擊，香港記者協會和攝影記者協會均強烈譴責警方，攝協更重申要求成立獨立調查委員會追究。

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去年8月31日，警方闖入太子地鐵站無差別毆打示威者和乘客，造成多人受傷，其後因入院傷者人數有差別而記者又被趕離現場，無法監察事態，出現有人被打死的傳聞，官方多次否認亦無法平息，以致每月的最後一日均有市民到位於旺角區的太子站悼念，而在上周六晚的悼念活動中，有人自傍晚起到站外獻花和默哀，其後有人用雜物堵路，引發衝突，其間，有人投擲汽油彈和用激光筆照射警務人員。



警方昨日表示，拘捕18人，但相隔四小時，警方再次公布時，拘捕人數大升至115人，是去年11月圍堵理工大學後單日最多人被捕，令反修例運動的被捕人數升至超過七千三百人。



根據警方公布，115名被捕人士中，最年輕的只有15歲，其他人在54歲以下。被捕人分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。



警方指出，被捕者中有一名涉嫌非法集結的男子為休班輔警。警方重申，會嚴正處理。據香港傳媒報道，該名輔警本身是一名年輕的中學男教師，加入輔警兩年，駐守觀塘警區。



另外，有社運人士在臉書透露，區議員郭子健與兩名助理於旺角購買辦公物品後遇上警方行動而遭濫捕。「葵青傳承」在臉書上指出，「在此對警方於社會全心抗疫之際繼續濫暴濫捕講一句『天理循環 報應不爽』。」另有網上流傳片段顯示，當晚被警方截查人士一字排開，部分人面向牆，但眾人只是戴有口罩，沒有防具，被指是濫捕。



行動中，有警員截查在場記者，又向記者施放胡椒噴劑，更有片段顯示，身穿記者反光衣的女記者因被噴射而一度不醒人事；記協凌晨發表聲明，強烈譴責警方在行動中多次粗暴對待在場傳媒，包以粗言穢語喝罵及驅趕記者，並向記者及其鏡頭施放胡椒噴劑，違背警方尊重新聞自由和傳媒採訪權利的承諾，會方將向警隊發信，促請管理層嚴加約束前線警務人員，停止傷害新聞工作者及阻礙採訪工作。