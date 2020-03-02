意大利新冠病毒確診急升 累計突破2000例 增至52人死亡

歐盟執委會主席馮德萊恩周一宣布，將2019冠狀病毒疾病在歐盟風險級別從“中級”提升到“高級”，對疫情持續傳播的警告。而意大利新冠病毒確診急升，累計突破2000例，增至52人死亡。

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馮德萊恩在周一召開記者會表示，新冠病毒繼續在歐洲蔓延，歐盟持續協調會員國準備工作，鑒於目前病毒正在繼續傳播，感染人數增加，歐盟將風險級別自中等調升至高。 馮德萊恩並宣布任命歐盟5名高級主管成立應急小組，負責應對新冠病毒不斷演變採取措施，並監察疫情對歐元區的財務影響。

意大利仍然是歐洲新冠疫情最嚴重的國家，疫情繼續惡化，累計確診突破2000例，增至52人死亡。

意大利民防局周一表示，過去24小時新增病例持續急升，由周日的1694例增至2036例，並新增18人死亡，累計52人死亡。

意大利的疫情上月下旬爆發，主要集中在北部的倫巴第和威尼托區。首都羅馬也出現第一起市內家庭群聚感染。

此外，葡萄牙、捷克及歐洲小國安道爾都首度傳出確診病例。

德國確診增21例累計150例。德國疾病管制和預防機構周一表示，境內新冠病毒肺炎確診案例已從周日的129例增至150例。 路透社報導，其中86例出現在人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），佔德國新冠肺炎確診案例一半以上。