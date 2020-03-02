數千億蝗蟲恐從印巴入侵中國？ 北京當局緊急通知防蝗

圖為2月21日，肯尼亞一位農民拚命驅趕飛到田地的大片蝗蟲。

前不久曾傳出幾千億蝗蟲可能會威脅中國的消息，這件事還未了結，中國國家林草局3月2日發出緊急通知，指沙漠蝗已從東非蔓延至印度和巴基斯坦，中國面臨入侵危險，要求“切實做好”防控。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國當局提供的數字，蝗蟲在中國草原地區廣泛分布，平均每年發生草原蝗災面積1.5億畝，最高年份達3億畝。但這次情況非比尋常。

中國林業當局緊急通知指出，儘管專家認為沙漠蝗侵入中國境內成災的風險較低，但一旦侵入，“將面臨發生規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性”。故此，當局要求加強預案演練，一旦災情發生，能迅速啟動應對，儘可能減少災害。

中國當局原因聯合國糧農組織稱，這一始於非洲的沙漠蝗災，有可能延續至2020年6月，屆時蝗群規模可能比目前大出500倍。中國當局指出，雲南、新疆、西藏處於第一線。

專家研判，這群巨大的沙漠蝗可能從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南，或者經哈薩克斯坦侵入新疆。

沙漠蝗和飛蝗 是最重要的農業害蟲，它們均是爆發性、遷飛性的蝗蟲。沙漠蝗蟲被認為是全球最具毀滅力的遷徙性害蟲，每天可移動150公里。根據聯合國糧農組織的最新資料，每隻沙漠蝗蟲每天進食的食物重量與自身體重相當，大約兩克。

據指超級蝗群移動起來遮天蔽日，可遮蔽數十平方公里寬的天空，飛蝗過處，農田毀滅殆盡。

幾日前，曾傳出浙江十萬隻鴨子出征巴基斯坦滅蝗的消息，幾小時後當局迅即出面闢謠。中國蝗災防治組表示，巴基斯坦並不適合以鴨子捕食蝗蟲的方法來滅蝗。『新京報』發表題為“十萬鴨軍出征滅蝗，別把災難當玩笑”，評述幸災樂禍的不良心態。