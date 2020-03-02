新冠疫情在德國繼續蔓延。周一傍晚，德國新冠病毒患者已增加到157人。首都柏林於2月29日夜間發現了首個患者。德國上調了傳染風險。但政府沒有封鎖邊境的打算。

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據德國《世界報》報道，德國新冠病毒患者已增加到157人。而在上周五（2月27日），全德國尚只有53名患者。目前，感染最嚴重地區仍然是北威州，為90人。柏林也於周日晚間發現了首例患者。該患者近日與其生活在北威州的父母有接觸。德國現有多所學校暫時關閉。

據德國《明鏡》周刊報道，德國衛生部長施潘（Jens Spahn）於周一邀請多位醫學和公共衛生專家，共同舉行了記者會，介紹了德國新冠疫情的現狀以及當局的應對措施建議。

柏林羅伯特科赫研究所認為，新冠病毒有可能在德國進一步蔓延，甚至有疫情大爆發的可能。該學院將德國大範圍傳染風險評估級別從“較低”上調到“中等”。

柏林洪堡大學附屬夏利特醫院的病毒學家德羅斯騰（Christian Drosten）表示，由於人們對新冠病毒的致死率、傳播速度等基本要素認知有限，因此很難做出準確預測。根據目前已知狀況，新冠病毒帶來的死亡率很低，被感染者中有0.3%-0.7%會死於該病毒。他強調，大多數感染者的癥狀都很輕，甚至幾乎沒有察覺。因此，更需要擔心的不是個人的健康安全，而是整個社會醫療系統在疫情下面臨的壓力。他估計，新冠病毒的傳播速度低於以往的全球性大流感。

衛生部長施潘表示，德國的防疫方針是盡全力抑制、延緩疫情的傳播，但要有單獨的風險評估，不會一刀切。一旦有感染，先確定接觸人群，進行有目標的隔離，而不是全面關停。

施潘還表示，關閉邊界、限制旅行不是恰當手段。因為必須考慮在限制接觸和交通的同時，拋開經濟影響不談還記，這還將阻礙正常通勤運輸、影響基本供應甚至必須的醫療服務和供應。他也反對一概取消大型活動。

施潘還建議人們，如果懷疑受到感染，就“待在家裡給醫生打電話。”

施潘部長還為德國沒有取消狂歡節做了辯護。他說，因為當時感染人數還很少，而且患者是在哪裡受到感染的，大都很清楚。

但哈勒的病毒學家 Alexander S. Kekulé 教授向德國廣播電台表示，德國應全國關閉學校兩周，才能有效阻止新冠疫情的擴散。