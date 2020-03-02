新冠病毒：法國第三名感染者死亡 新增確診61例 累計達191例

法國衛生部總幹事薩洛蒙周一晚間宣布，法國第三名與新冠病毒感染者死亡，而法國一日內確診感染又激增61例，累計達191例。 路透社援引薩洛蒙表示，第三位死者是一名89歲的女性，她是在瓦茲省貢比涅醫院死亡。薩洛蒙沒有說明這位老年婦女是否死於新冠肺炎，只是表示，她被確診感染新冠病毒。疫情重災區瓦茲省長“出於謹慎”周一開始隔離。

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截zhi到周一晚間，法國總共確診感染新冠病毒191例，一天內確診新增61例。 據法國媒體報道，疫情重災區瓦茲省長勒弗朗（Louis le Franc)“出於謹慎考慮”周一開始隔離。勒弗朗省長此前與確診感染的瓦茲省克雷比-昂-瓦魯阿市（Crépy-en-Valois）市長福爾蒂（Bruno Fortier）有過接觸。另一位副省長也因同樣的原因隔離。

最新統計顯示，瓦茲省共有47例確診感染病例。

另外，上薩瓦省（Haute-Savoie）拉巴勒姆-德-西蘭吉市（La Balme-de-Sillingy）市長戴維耶（Francois Daviet）也確診感染新冠病毒，已住進醫院。法國兩名市長曾各自在社群網絡宣布確診新冠肺炎，其中一人曾參加巴黎國際農業博覽會，有關部門正全力追查兩人的接觸史。

法國電視台報道，鑒於新冠疫情嚴重，法國總統馬克龍取消所有與疫情無關的訪問行程安排，但愛麗舍宮的會議沒有取消。 至於周日閉關的巴黎盧浮宮仍然沒有開門的消息。

盧浮宮的員工擔心被感染新冠病毒，要求行使“退bi權”，薩洛蒙周一就此表示，目前的情況還不到行使這種權利的時候。他再次重申，政府及衛生部門將全力應對疫情。