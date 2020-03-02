日本認定痊癒的郵輪旅客又確診台灣赴以色列旅行團同機遭遣返

台灣一個旅行團2月28日在土耳其伊斯坦堡轉機要前往以色列旅遊時，飛機上來一名以色列人，他之前曾在鑽石公主號上確診新冠肺炎，經日本治療痊癒後從東京搭機回國，也在伊斯坦堡轉機。不料飛機抵達以色列通關入境時，這位以色列人竟再度被驗出新冠肺炎陽性確診，導致同機的台灣旅行團全團共十一人被拒絕入境，遭以色列當局遣返，今天傍晚返抵台灣。

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這個台灣旅行團是2月27日從台灣桃園機場出發，28日在伊斯坦堡轉搭土耳其航空公司班機要前往以色列特拉維夫機場，這名以色列人上機後曾出現咳嗽癥狀，下機入境前再度被驗出確診新冠肺炎。當地政府立即找到台灣旅行社的人員，通知取消行程返台。



以色列政府政府甚至派警車開道，護送這11名台灣人直送機場，今天傍晚已經抵達台灣，旅行社承諾全團退費。台灣疫情指揮中心表示，旅行團全體團員都被列為「與確診者接觸者」，檢疫人員已經在桃園機場，針對所有團員展開發燒和呼吸道等初步篩檢，如果有疑似癥狀，將進一步送醫采檢，沒有癥狀的可以回家，但需居家隔離14天。



另外，台灣有一位七十多歲的女性，之前是鑽石公主號郵輪上被確診新冠肺炎的旅客，在日本住院隔離治療後，經日方兩次采檢都呈陰性，認定痊癒，才獲准搭機返台，不料，抵達台灣下機檢驗，第一采檢為陰性，第二次，檢驗結果不明顯，直到第三次采檢，才確診是陽性，成為台灣第四十例確診個案。



台灣疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，分析台灣的案例和國外報告，確實有些人一開始采檢呈現陰性，後來又驗出陽性，這可能肇因於采檢部位的廣泛或狹窄，以致不一定採到病毒。還有，治療後期，體內病毒量變少，也可能影響采驗的結果。