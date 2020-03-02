美國下令中國五家官媒大幅減少駐美人員

中國二月份對三名『華爾街日報』下達驅逐令，作為反擊，美國周一下令 ，中國駐美五家國家媒體大幅減少其工作人員。

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美國國務卿蓬佩奧周一發表聲明說，多年以來，中國對美國人以及對其他外國新聞記者強加的監督、騷擾以及威脅變本加厲。美國向中國政府呼籲，必須立即承諾遵守言論自由，包括所有媒體成員在內。

不過，蓬佩奧並未專門提及二月份遭北京當局驅逐的三位『華爾街日報』記者。

從今而後，被美國政府列入“外交使團”對待的五家中國國家媒體，必須把自己的工作人員大幅減少。美國已把五家媒體視為中國政府的“宣傳機構”。這五家是中國國家通訊社新華社、前身為中國央視國際頻道的中國環球電視網、中國國際廣播電台、『中國日報』發行公司和『人民日報』海外版的美國總代理海天發展公司。

根據美國要求，中國官媒今後最多可僱傭100名中國僑民工作，目前五家官媒僱傭了160名工作人員。通過減少中國官媒工作人員，美國國務卿蓬佩奧表示，希望與中方在人員數目上實現“推遲已久的均等”。

蓬佩奧表示，這一對中國官媒的限制，並不意味着對這些媒體發表內容的限制，美國不會對內容作“任何限制”。

中國政府日前撤銷了『華盛頓時報』三名記者的記者證，中方稱，這是對該報2月3日發表的一篇題為『中國是真正的“東亞病夫”』評論的懲罰，北京認為這是明顯的辱華行為。『華爾街日報』總編曾致信中方，解釋該報編輯部與評論部是各自為政，互不幹涉，但中方不予理睬。

中國外交部發言人稱，『華爾街日報』這一評論“詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力”，指責報社編輯還為文章加上了『中國是真正的“亞洲病夫”』這種帶有種族歧視色彩的聳人聽聞標題，引起中國人民的極大憤慨和國際社會廣泛譴責。中國外交部發言人還指責該報沒有撤銷這一評論。

在下達驅逐『華爾街日報』記者令之後，外國駐華新聞記者俱樂部抨擊北京的做法是“空前的鎮壓”，指責這再一次顯示出“北京當局恫嚇外國媒體的企圖”。

自從2013年以來，至少已有九名外國記者被迫離開中國，中國通常的做法是不給這些記者延長簽證。其中包括於2015年因報道新疆問題而被迫離開北京的法國『新觀察記者』高潔 (Ursula Gauthier) 。她於2015年年底被迫離開中國。