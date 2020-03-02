香港疫情未見頂 公務員今起複工 傳染風險增

武漢肺炎爆發近兩個月，專家明言香港疫情未「見頂(高峰)」，不過，作為香港最大僱主的特區政府決定，逾18萬名公務員今天起陸續復工，估計社會福利和私人機構亦會跟隨。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，復工令人流增加，自然會增加傳染風險，呼籲員工採取預防措施。今早政府總部所見，人流未見擁擠，據部分復工公務員表示，部門已安排以輪更方式上班，每周只須回辦公室工作兩、三天；另亦有人獲安排彈性時間上班。

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不過，港府的復工決定有否經過專家討論，官員卻有不同說法。張竹君昨(1日)午被記者問及該決定有否諮詢專家意見及是否合乎科學時表示，政府委任的科學委員會(成員全為醫生和醫學教授)沒有就公務員復工安排討論，復工是政府的決定。但食物及衛生局長陳肇始今早出席電台節目時表示，包括香港大學微生物學系講座教授袁國勇和中文大學呼吸系統學講座教授許樹昌等四名政府抗疫督導委員會專家在內的小組，曾討論公務員復工的問題，認為部門在採取彈性上下班及午膳安排的情況下應該逐步恢復服務。



為防止武漢肺炎擴散，港府自1月29日起實施特別安排，訂明除緊急和必須的公共服務外，所有公務員可在家工作，並暫停多項公共服務。另在港府呼籲下，獲多個私營機構和法定組織跟隨。衛福局長陳肇始在電台節目中解釋，市民對公共服務有期望，在平衡市民需要和保護員工之後，決定復工。



本身是公共衛生學院講座教授的港大醫學院院長梁卓偉昨日表示，香港疫情未「見頂」，亦會持續，但不可能令社會每個環節長期癱瘓，在可控情況下，嘗試恢復較緊急及重要的運作「是合理的選擇」，呼籲各界對疫症保持警惕及做足防範，盡量減慢散播。他建議，復工後，僱主應為員工安排彈性上班和午飯時間，減少人流聚集，並保持辦公室內空氣流通。



據公務員工會聯合會了解，今天大約有三分之二公務員恢復上班，以18萬公務員計算，即今天會有約12萬人復工。該會總幹事梁籌庭預料，如疫情受控，港府將儘快全面恢復上班。



一般預料，當日跟隨政府採取特別安排的私人和社福機構亦會跟隨港府恢復上班，而一個由反修例風波後成立的「跨工會」調查顯示，約四成九受訪者表示，僱主已要求他們本周起返回辦公室工作，仍可留家工作的只有不足一成。「跨工會」促請港府切勿輕率復工，令僱主仿效，擔心工作場所人群聚集會爆發小區感染。



跨工會要求當局在醫學上疫情受控（即兩個疫症潛伏期，連續28日無新增確診個案），以及為員工提供足夠防疫庫存後，才作出復工安排。



調查由「跨工會」以問卷調查形式訪問來自690間公司及機構逾800名僱員後得出結果。