一項研究指出 北京在武漢疫情公開前一直屏蔽人傳人等關鍵詞

3月2日，武漢仍處於嚴格的小區封鎖階段。

加拿大多倫多大學公民實驗室剛剛公布的一項研究顯示，北京當局在正式承認新冠病毒肆虐之前數周，一直在網絡封鎖與病毒相關的關鍵詞。

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新冠病毒12月份出現在武漢這座擁有1200萬人口的大都會，1月23日，當局下令封鎖全城，直到目前尚未解圍。但是一項研究指出，新冠病毒在武漢肆虐的嚴重程度，直到1月20日才得到中國官方承認，習近平在那一天呼籲阻擋病毒蔓延。

加拿大多倫多大學這家專長於研究信息封鎖的跨學科實驗室稱，一些關鍵詞，諸如“武漢不明肺炎”、“武漢衛健委”，在疫情爆發初期就在幾家中國最主要的網絡應用上成為禁區。以維穩的名義，中國網絡巨頭承擔著清除敏感內容的任務，並將其形容為“謠言”。

李文亮等八位武漢醫生曾在12月底在網絡朋友圈發出病毒蔓延警訊，被警方指控“傳謠”。他的死在中國激發了許多人站出來呼籲言論自由，他們指責領導階層故意隱瞞病毒信息，當時的湖北省委書記及武漢市委書記後來被撤職。

公民實驗室指出，在12月底至2月中，大約500個關鍵詞或句子被中國的視頻網絡YY以及微信封鎖。一些諸如“人傳人”一類的關鍵詞也被刪除。兩家應用還刪除了批評中國領導人的關鍵詞以及一些信息。

公民實驗室在2月14日進行的測驗中，發現一些包含“肺炎”，“預防流行病”，“病毒”，“醫學雜誌”的詞都被網絡應用刪除。

該研究機構學者對法新社表示，這種通過封鎖信息給公眾健康帶來潛在損害的情形極其罕見。因為封鎖信息，“限制了公民知情和自我保護的能力”。

但是，中國當局從未放鬆輿論審查，2月初，中國國家主席習近平呼籲強化網控，以保障“正能量”和國家的穩定。