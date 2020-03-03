世衛再次表示：2019冠狀病毒疫情仍未構成全球大流行

世界衛生組織總幹事譚德塞周二再次表示，2019冠狀病毒疫情仍未構成全球大流行；他並表示，遏制2019冠狀病毒確是可行的。另外，世行和貨幣基金組織做出承諾準備幫助成員國應對新冠病毒疫情。

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譚德塞在日內瓦舉行的記者會上表示，世衛理解人們關注新冠病毒疫情是否已構成一場全球流行病。他說，世衛組織每時每刻都在對情況和數據進行監控和分析。如果有證據表明疫情已構成全球大流行，世衛組織將毫不猶豫地將其界定為大流行病，但目前需要從不同角度看待這一疫情。

他表示，在迄今全球報告的8萬8913例病例中，90%發生在中國，大部分在一個省。在中國境外報告的8739例病例中，81%來自四個國家。在其他57個受影響的國家中，38個國家報告了10個或更少的病例，19個國家只報告了一個病例，許多國家已經控制了病毒，並且在過去兩周內沒有報告出現任何病例。

譚德塞表示，2019冠狀病毒病不是流感。如果這是一場流行性感冒，人們會早已看到在全球範圍內出現廣泛的社區傳播，減緩或控制病毒的努力也毫無用處。但實踐證明，遏制2019冠狀病毒確是可行的，而且必須仍然是所有國家目前的首要任務。

譚德塞指出，不同國家存在不同的情況，應對疫情沒有單行道和一刀切的方法。現在各國採取如何行動將決定各自國家疫情的發展走向。他再次強調，除了現在採取行動，別無選擇。 譚德塞表示，目前有130多個國家尚未發現任何2019冠狀病毒病例。中國的病例數量在持續下降。此前中國向世衛組織報告了206例新發病例，為1月22日以來的最低水平。除湖北省外，僅出現8例病例。 在中國以外，共有來自61個國家的8739例病例報告，其中有127例死亡。在過去的24小時里，中國境外報告的病例數幾乎是中國境內的9倍。

韓國、意大利、伊朗和日本的疫情仍然是世衛組織最關切的問題。韓國報告了4200例病例和22例死亡病例，這相當於中國以外全部病例的一半還多。

另一方面，國際貨幣基金組織總裁和世界銀行行長周二發表一項聯合聲明，表示將隨時準備幫助成員國應對2019冠狀病毒疫情造成的人類悲劇和經濟挑戰。聲明表示將盡最大可能利用現有的手段，包括緊急融資、政策諮詢和技術援助提供幫助，並將特別關注衛生系統最薄弱、人民最脆弱的貧窮國家。