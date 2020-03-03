『大國戰疫』捧習過分 北京人實名舉報王滬寧

近日中宣部推動出版歌頌習近平抗疫的『大國戰“疫”』似乎出師不利，書還未上市，就引起不少中國人反感。認為“喪事喜辦”，數千人死亡屍骨未寒，病毒還在到處肆虐，就已經為慶祝勝利預備，被指是“無恥之尤的巔峰之作”。更有北京人薛扶民實名舉報主管宣傳單常委王滬寧，缺乏對人民的關愛，應該追究政治責任。

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薛扶民是北大法律系八二級的，曾參與過多次請願簽名。他在中國社交網絡公布了自己的身份證號， 身份證號顯示他是北京海淀區居民。薛扶民解釋自己為什麼要實名舉報王滬寧。他列舉的舉報事實主要有兩個：一個是王滬寧主導出版的『大國戰“疫”』，另外一個是人民日報發表的『我們的日子過得比蜜甜』一文。

作者稱，“王滬寧身為政治局常委，主管意識形態，在當前防疫、抗疫的嚴峻形勢下，罔顧人倫與基本良知，不思反省如何加強和改善防疫抗疫的工作，儘力減輕人民痛苦，真誠向全國人民道歉，向世界懺悔由於早期疫情防控失當致使疫情外溢給全世界人民帶來災難的罪行，反而吹噓所謂的戰役功績，讓全世界人民恥笑，讓全中國人民傷心與絕望”。

作者指責這位中共高級官員“缺乏對人民的關愛，背離了共產黨的初心，讓共產黨與中國成為世界笑柄”。他認為王滬寧不配再承擔這樣的工作，“應該辭職謝罪，並追究政治責任”。

根據新華網介紹，『大國戰“疫”』全書200萬字，“集中反映習近平總書記作為大國領袖的為民情懷、使命擔當、戰略遠見和卓越領導力” ，介紹習近平如何領導中國人民“打響疫情防控人民戰爭.總體戰、阻擊戰的階段性進展和積極向好態勢” 。

消息出來後，網絡一片噓聲。文淵在“無恥之尤的巔峰之作--『大國戰“疫”』”一文中直批政府只顧維穩，不惜隱瞞和拖延，致使疫情最終發展成無法控制的大瘟疫，蔓延到全世界，當局本應從這一空前災難里尋找根源，檢討過錯，懲治罪人，反而在民眾尚未脫離災難之時文過飾非，樹碑立傳。

前面提到的“日子過得像蜜一樣甜”是『人民日報』一月初以來，也就是疫情泛濫之時，開始不定期發表的『總書記來過我們家』系列宣傳報道中的一篇，此篇發表於2月29日人民網頭版，講述黑龍江農民尤桂蘭82歲在自家見到習近平，感激不盡，覺得這一輩子值了。自敘“日子過得像蜜一樣甜”。其他網絡次日轉載時，使用更多的是『總書記來過我們家：好日子又上新台階』。

在被封鎖了四十天的武漢民眾尚處在水深火熱之際，新冠病毒在世界開始泛濫的時候，這種宣傳文章也激起網民的憤怒。指“昧良心”，“不顧老百姓死活”，還有網民質疑，習近平“至今未去武漢安撫民眾，黨報說什麼日子比蜜甜，真是昧了良心”。

不過，許多網民注意到，『大國戰“疫”』一書似乎下架了，難道網民的怒罵起到了作用，還是伺機出版，至少，從噹噹網，京東、淘寶、百度去查閱訂購，顯示“無貨”字樣。中信書店的回答是“暫無報價”，京東物流的回答是”抱歉! 暫無相關商品“。或者是”該商品已下架“。到百度搜索，也回答說找不到您要找的相關商品。