新冠病毒倒流中國  意大利返浙江7人測出陽性

中國新冠疫情放緩後，此消彼長，世界疫情加劇擴散，並發生疫情倒流中國的現象：7名從意大利返回浙江的人被測出新冠病毒陽性。意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，當地數十萬溫州僑民受到懷疑，在輿論壓力下，他們紛紛關門謝客。

廣告 繼續瀏覽後續

中國出現新冠病毒疫情從國外反流現象：據法新社3月3日引述中國媒體報道，7名上周從意大利返回浙江的中國人，被確診感染新冠病毒肺炎，其中一人在米蘭東北部隊貝加莫一個餐廳工作，該餐廳一名女僱員昨天周一被檢測出陽性。另外六名返回浙江的感染者，之前都在意大利的食品業做工。

據一位中意企業聯盟的吳姓華人告訴法新社：意大利有大約30萬中國人。自從意大利宣布第一例新冠死亡病例以來，大家都在找0號病例感染源，全部懷疑都指向中國人。可是到目前為止，在意大利還沒有一個中國人確診感染。他諷刺地說，很多華人商店閉門謝客，是因為他們擔心被意大利客人傳染。

然而，上周從意大利返回中國浙江的7名中國人，確實被驗出感染了新冠病毒肺炎。並非像那位吳姓華人所說：“意大利還沒有一個中國人被確診感染新冠病毒。”

意大利目前確診的感染病例2036 例，52人。意大利曝光的新冠病毒感染者基本都是意大利人。意大利科學家分析檢查新冠病毒後認為，病毒應該在1月中旬進入意大利的。但是通過什麼渠道來到意大利不得而知。