武漢女釋囚穿越一路封鎖進京的秘密

武漢出獄的黃姓女子經過當局為預防新冠病毒設置的“重重封鎖線”抵達北京後被確診患病，最初曝出情節的時候，網上不少猜測這位神秘抵京者是一個神通廣大，甚至有中南海背景的女人。從當局周一公開的資料去看，她是在湖北省宣恩縣水利局財務股副股長兼出納任上貪污入獄的。

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今天官方的調查下來了，黃姓女子上北京的路線圖，大約有了一個輪廓。簡單地說，她出獄了，但當時她所在的監獄發生了許多囚犯感染新冠病毒的醜聞，傳到社會上後影響很壞，北京下令要對監獄實施“戰時管制”，可是黃姓女子已經不是犯人了，獄方2月17日、18日測過多次她的體溫，一直是37.3度，最後，在她的一再要求下，獄方在2月21日把她用押送犯人的車送上武漢北高速收費站口，交給她的女兒，然後一路驅車，穿過河北測試點，順利抵達北京，到了北京兩天後，確診感染，這下子不得了。這件事太喜劇性了。中共政法委批准，司法部牽頭，成立聯合調查組，查清楚就是這麼一件事，周一宣布定性為“失職瀆職”的嚴重事件，“性質惡劣，影響極壞，給首都疫情防控工作帶來極大隱患”，“領導不力，政治意識、責任意識淡薄。對黨中央決策部署理解不深不透，”從北京到武漢，處理了一批官員。

處理結果也引起網上不少疑問。黃姓女子如果不是跑到了天子腳下，“帶來極大隱患”，黨中央會那麼震動？還派了那麼一個高級別的調查組，興師動眾？ 如果不是不知情的網民紛紛懷疑黃姓女子與權力階層會有某種隱秘的瓜葛，“社會影響”會有那麼壞？上面會引起那麼大的震動？大約讓當局震怒的還有，最高當局下令，各省市區布下天羅地網抗疫，黃姓女子竟然一路綠燈，順利闖過河北關卡，進入首都北京。當然還有人繼續問，當局今天到底公布了多少實情？

怪罪獄方，當然，如果沒有武漢監獄協助，黃姓女子上不了高速公路，但是，從調查細節看，監獄當局的做法似乎是一個無奈的舉動，犯人釋放了，就不是犯人，監獄人滿為患，就不能繼續收監。但是，監獄出現了許多感染者，所有人都可能是疑似，武漢監獄似乎有口難言，一個出獄的該怎麼辦？把她送進醫院，夠不上條件，而且有無醫院願意接收？如果不把她送走，呆在監獄，是囚犯，還是正常人？或者當局習慣表述的“釋放人員”。如果留在監獄，則有擴大監獄感染者的風險，獄方正在設法做的是如何按照上級的要求把新感染者減不到零也要減少到最低程度。最後獄方的決定是，把黃姓女子送上高速公路交給家人，還叮囑到北京後一定要自我隔離14天，同時送出去的不只是她，還有另一位刑滿釋放者。

黃氏逃生

黃姓女子為什麼要走？既已被釋放，恐怕也不想在監獄繼續度日，她願意被感染嗎？她所做的，也不過是逃生而已，而且藉助的是自家之力，找到她那在北京居住的不怕死的女兒，於女兒，這是她的媽媽，願意也好不願意也好無法推卸，還有那位念舊情的她女兒的前夫，也算人道，在女兒及其前夫協助下，順利通過河北、北京檢查站的檢測，一路驅車回到北京女兒的家中。而且此前，他們打電話詢問過北京疾控中心，北京市疾控中心接線人員答覆：“您只要能從武漢那邊上高速，能出武漢，北京這邊沒有限制進京”。到了北京，黃姓女子不知道想到沒有，她這樣做竟然給“首都疫情防控工作帶來極大隱患，如果早知道，她會否三思而行嗎？

中國是個等級森嚴的制度，人們難以想象一個平民百姓在禁城之時會有那麼大的神通，在她到北京的事首先從她居住的小區爆出後，平日為升鬥之米操心的網民紛紛猜測，她的出身可能不凡，她的家族可能與宦海有很深的關係，或者至少與某個出得起錢的大亨有瓜葛。這些猜測都難免。最後黃姓女子這些似乎都不是，除非官方藏着什麼，根據公開的調查，看不出有什麼瓜葛。

當局現在處理監獄長以及監獄長的上司以及更高的上司的做法，是一貫性的亡羊補牢，找替罪羊的方式，事情露餡，或者所謂的造成社會影響重大，因為確診了人人害怕的新冠病毒，因為跑到了天子腳下，而且暴露了中共設置的種種防線形同虛設，用最近習近平喜歡用的一個詞叫“短板”，短板都暴露了，獄方以及司法部門罪孽不輕，拿幾個官僚開刀，平息領導人的震怒，抹平了瞎猜者引發的不良影響。

有人分析，這場新冠疫情暴露出中共政權不少問題，遠遠不止是監獄，說起來還是體制不透明，能瞞就瞞能堵就堵，缺一塊補一塊，設法扭轉視聽。上行下效，隱隱藏藏，大多情況下，可能也就那麼悄沒聲息地矇混過去了，一旦露餡，體制不檢討自己的過錯，轉而成為正義化身，調查，撤職，轉移，然後忘記。