涉朝鮮黑客洗錢過億 兩中國人遭美國制裁

新加坡官方消息，包括總理李顯龍在內約150萬民眾的個人資料遭黑客竊取。2019年12月

法新社華盛頓報道， 美國財政部3月2日宣布制裁兩名中國公民，指控他們2018年在與朝鮮有關的網路攻擊中，竊取加密貨幣，洗錢超過1億美元。

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這兩名中國人是田寅寅（Tian Yinyin）與李家東（Li Jiadong）。他們被控與黑客團體拉撒路集團（Lazarus Group）合作。拉撒路集團受朝鮮政府資助，被控在2018年4月入侵不明的加密貨幣交易，竊取大約2.5億美元。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說：朝鮮政權持續普遍地對金融機構展開廣泛的網路攻擊。美國將持續保護全球金融體系，對協助朝鮮從事網路犯罪的人追究責任。

據美國財政部指，田寅寅與李家東在朝鮮2018年入侵盜取的加密貨幣行動中，收到大約9100萬美元，並通過另一起竊盜行動獲得950萬美元。

美國財政部已凍結田寅寅與李家東在美國領土上的財產與資產，並祭出制裁措施，禁止美國人與他們從事交易。

據稱，田寅寅出售比特幣，買了蘋果（Apple）iTunes的預付禮品卡，洗了其中的一部分錢。

另外，美國司法部也宣布，美國聯邦法院3月2日指出，他們二人被控密謀洗錢並從事未經授權許可的金錢轉移業務。