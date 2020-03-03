美國限制中國媒體駐美人數後 北京威脅要“採取行動”

周二，中國譴責美國決定大幅減少派駐美國的中國媒體記者人數，並威脅要“對華盛頓採取報復行動，但是沒有說明以何種方式報復。

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為回應北京對外國媒體在中國的限制，華盛頓周一宣布，從3月13日起，駐美的5家中國媒體的工作人員的人數將從160人減至100人。美國國務卿蓬佩奧宣布了這項決定。

法新社注意到，這在中國決定驅逐美國《華爾街日報》的三名記者僅兩周之後。華盛頓稱，多年來，駐華外國媒體記者遭到北京方面的恐嚇、騷擾，其中最新的例子就是《華爾街日報》，減少記者簽證數量的發放只是在“恢復兩國間的平等”，且早應如此。

北京在上個月取消了《華爾街日報》三名駐京記者的工作簽證，因為該報發表的社論文章稱中國是亞洲病夫。中國外交部發言人華春瑩當時稱“保留報復的權利”。

美國決定減少中國記者人數後，中國外交發言人趙立堅在北京舉行的新聞發布會上，表示中國政府對美國的決定表示“強烈的反對和譴責”。他說：“美國國務院憑藉其冷戰思維和意識形態的偏見，以毫無根據的論點對駐美中國媒體實施政治壓制”。 發言人還補充說：“中國保留採取進一步措施的權利。”

美國決定減少發放工作簽證數量的五家中國媒體是中新社，中國國際電視台，中國國際廣播電台以及《中國日報》和《人民日報》。