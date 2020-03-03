美聯儲緊急降息低於新冠疫情對經濟可能造成的衝擊

美聯儲周二宣布調降基準利率0.5個百分點，這是2008年危機以來首度緊急降息。法新社稱，在總統特朗普多次呼籲壓力下，美聯儲此舉旨在為新冠肺炎疫情下的經濟注入強心劑，抵禦經濟可能受到的衝擊。

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美聯儲主席鮑威爾在記者會上表示，美國經濟基本面“依舊穩健”，但自從1月議息會議後，看到新型冠狀病毒疫情對美國經濟前景構成實質風險，疫情與相關防疫措施將在“一段時間內”影響經濟。鮑威爾稱，預計減息將為經濟帶來重要刺激。鮑威爾稱，暫時不清楚疫情將持續多久，但預計經濟將會恢復強勁增長。美聯儲也在其聲明中指出：新冠病毒對經濟活動構成逐漸形成的風險。

美聯儲去年3度降息後，外界普遍認為基準利率將維持不變一段時間。但2019年冠狀病毒疫情嚴重威脅全球經濟，迫使美聯儲再度出手，降息0.5個百分點，將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%。

曾多次敦促美聯儲降息提振經濟的美國總統特朗普表示，美聯儲應該“走的更遠”，特朗普在推特發文要求美聯儲進一步降息、放鬆貨幣政策，最重要是與其他國家及競爭對手保持一致。

美國財長姆努欽表示，支持美聯儲降息決定。他表示，新型冠狀病毒疫情對美國經濟只有短期影響，與2008年金融海嘯時不同。