中國以牙還牙或也驅逐60名美國記者

針對美國政府做出驅逐60名在美中國記者的決定，美國國務卿蓬佩奧在推特上的言論，中國外交部發言人華春瑩3日在推特上立刻反擊，她說，“美國既然宣布遊戲開始，中國必將奉陪到底。”尚且沒有消息確定中國也將對等驅逐美國在華60名記者。至此沒有消息指美國在華記者總人數。

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據東森新聞今天報道說，美國“驅逐60名在美中國記者”，華春瑩指中國奉陪到底。

因《華爾街日報》的標題：“中國是真正的亞洲病夫”，引起強烈爭議。日前美國國務院下令，新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報駐美機構的中國籍僱員，必須從160人減少至100人，減幅約40%。本月6日先向美方通報人員去留，人員限制將在13日生效。美國部會強制遣返中國籍員工，因持有美僱傭的記者簽證，很可能在限制生效前離開美國。

對此，蓬佩奧也在推特發文，他說，我們宣布給中國政府控制的媒體機構設置僱員數量上限。我們敦促中國政府尊重言論自由，我們在雙邊關係中繼續尋求“對等原則。”

據該報道說，美國驅逐中國記者，加上蓬佩奧的言論，華春瑩立刻在個人推特發表堅定立場，她說，“對等？論媒體機構數量，美國在華有29家，中國在美卻只有9家。記者簽證類型，美國記者可以多次入境中國，中國記者只能單次入境美國，去年以來，有21名中國記者赴美簽證被拒簽。美國既然宣布遊戲開始，中國必將奉陪到底。”

該報道引述推特言論指，蓬佩奧與華春瑩隔空交火，美國網友開始熱議，有位美國陸軍少校留言，“我們敦促中國政府尊重言論自由，為了抑制言論自由，特朗普政府已經無所不用其極，快冷靜一下吧。”還有推特網友諷刺蓬佩奧，“你是不是感覺跟塔利班的和平協議很棒，現在想去惹點新的麻煩？”美國媒體也分析，中美媒體戰可能正式開打。