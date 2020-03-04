中國厲批叫武漢病毒是讓中國背禍延世界黑鍋

中國外交部發言人趙立堅今（4）日就“中國病毒”、“武漢病毒”一詞反擊，聲稱這是個別媒體“企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋”，別有用心。中國爆發新冠肺炎時，世界普遍將疫情與病毒稱作是武漢肺炎。消息沒有指稱個別媒體的細節。

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據聯合新聞網今天報道說，不滿“中國、武漢病毒”稱呼 趙立堅指想讓中國背疫情黑鍋別有用心。在今日的中國外交部例行記者會當中，有媒體問及，目前個別媒體稱病毒是“中國製造”，甚至有“中國病毒”、“武漢病毒”的稱呼在網絡上不斷廣傳，同時對於美國本季的流感當中是否已有新冠肺炎患者，以此問題來詢問趙立堅。

趙立堅批，將新冠病毒稱為中國病毒是極不負責任的說法，他對此表達堅決反對。趙立堅強調，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。並引述世界衛生組織病毒是源頭尚不確定的說法，進一步強調此時應關注如何應對遏制病毒，應避免地域的污名化語言。

趙立堅表示，世衛組織將新冠病毒命名為“COVID-19”的原因，就是該名稱不與任何地區和國家相聯繫。趙亦引述了中國工程院院士鍾南山“疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國”的說法。

據趙立堅嚴正聲明，要共同反對“信息病毒”和“政治病毒”。反批個別媒體在沒有任何事實依據的情況下，將新冠病毒稱為“中國病毒”，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。他呼籲各國應共同用科學與合作抵制謠言偏見。

消息沒有指稱個別媒體的細節。