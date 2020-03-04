傳習近平要求調查新冠病毒發源地

中國國家主席習近平就新型冠狀病毒感染症表示：“應該明確調查病毒來自哪裡。”據朝鮮日報今天報道說，習近平的發言，是在最近中國接連主張“新冠病毒的發源地可能不在中國”的情況下做出的，因此預計將引發病毒發源地的爭議。

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朝鮮日報今天報道說，習近平要求調查新冠病毒發源地，中國或想逃避責任。本月3日中國《人民日報》報道，習近平先後來到位於北京的軍事醫學研究院和清華大學醫學研究院聽取了檢測設備和疫苗研製情況的彙報，勉勵了科研人員。這是自上個月10日訪問北京的醫院和居民中心後，習近平第二次訪問防疫現場。

該報道稱，習近平在清華大學醫學研究院舉行的座談會上就傳染病等問題表示：“這是事關國家安全、發展和社會穩定的重大挑戰，應該制定全面規畫，對病毒源頭、傳播途徑和可能是中間宿主的可疑動物進行研究分析。利用人工智能（AI）和大數據技術，查明病毒的來龍去脈。”

朝鮮日報說，近日中國專家和官方媒體就新冠病毒提出“武漢可能不是發源地”。 呼吸系統疾病專家，中國工程院院士鍾南山上月27日在記者會上說：“（病毒）最早在中國出現，但不一定源自中國。”據《環球時報》發表文章稱：“新冠病毒發源地目前尚不確定。不應（讓中國）背上污名。

該報道稱，”新冠病毒去年12月在中國湖北省武漢首次被發現。