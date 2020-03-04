同一個鐘南山 一個為入黨領誓 一個道出人傳人重大隱情

鍾南山院士周二為廣東醫院兩位新加入中共的黨員領誓，他向中共效忠的鏡頭使人們突然意識到這位院士的政治角色。自願或者無奈？或許他在專業領域的聲望，難以避免被當局利用？

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官媒視頻報道，廣州醫科大學附屬第一醫院與廣東省支援武漢醫療隊通過遠程視頻連線，一起舉行了廣東戰“疫”一線火線發展黨員入黨宣誓儀式。中國國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山領誓。鏡頭特別突出報道了鍾南山舉着拳頭領誓的場景。

也許一般人心中的鐘南山是那位率先說出武漢疫情“人傳人”的院士。1月20日，他對媒體表示，武漢疫情人傳人了，後來了解內情的人指出，中國國家疾控中心的高福等人當時也是這個意見，他們事先進行了討論。無論如何，此言一出鍾南山之口，一下子打破了一個禁區，也一下子讓還蒙在鼓裡的中國平民百姓陷入恐慌。可以想象，多少年後，人們想起鍾南山的時候還會和人傳人三個字聯繫在一起。

他的有些判斷性質的話語讓官方如獲至寶，比如2月27日在廣州一次記者會上他表示，“現在國外出現一些情況，疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。”也許作為科學人士，如此說話過分草率，網上有人批評他為官方洗地，這種模稜兩可的話語結果被官媒利用，暗指病源在美國，以此轉移人們對中國疫情的關注。但不少人寧願認為，鍾院士還是抱着一種希望探清病源的科學態度，他的判斷被利用了，這不怪他。

如此名聲卓著的專家，讓人很難懷疑鍾南山有着媚上的動機。他說出上句話後，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏則對『中國日報』表示，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。在『中國新聞周刊』記者就新冠肺炎病毒並非起源於中國詢問時直言：這是一個非常敏感的問題，一定要有確切的證據，病毒來自哪裡，首先要看它出現的時間點，要追究時間段先後，第二要找出它在進化樹上的位置。他的課題組對上海的病毒株做了全基因組的測序，結論跟世衛組織一樣，上海的病例是從武漢傳過來的，“所以這次在中國大地上，流行的就是這一株”。他的表述是很明白無誤的。

鍾南山17年前和他領導的團隊在廣東抗擊非典時期走在第一線，救死扶傷，被視為抗典一號功臣，這也是這次當局把疫情事情拖延到一月二十號時，為什麼請他出來的重大原因。這裡需要提及的是當年同時發生的另一件事，與鍾南山院士當年齊名，都被視為抗非典勇士，甚至名聲更大的還有一位醫生，他就是軍醫蔣彥永。在那一次應對非典疫情中，就是因為他的勇氣和直言，世界知道了中國存在嚴重的非典疫情，迫使最高當局緊急行動，公然說謊的衛生部長辭職，北京市委副書記孟學農下台，從而拯救了無數生命。但是蔣彥永醫生後來卻沒有鍾南山那樣的命運，由於他八九年親眼目睹了廣場發生的血案，他無法矇騙自己的良心，他一次一次上書，要求最高當局給六四事件正名。結果，他至今還被軟禁在北京家中。

作為專家的鐘南山，畢竟是傑出的，若有人利用他的表述為某種企圖服務，也需要格外地當心。一些觀察人士繼續認為，除了前面那句模稜兩可的判斷外，鍾南山院士近來的許多表述雖然被拿去為官方行動遲緩的抗疫背書，但其中更多的是專家本人對疫情的分析判斷。而且他的話語為分析官方最早隱瞞疫情造成多大損失提供了某種參照。比如2月27日他在廣州的通氣會上表示，“假如在12月初，甚至是1月初能夠採取嚴格防控措施的話，病人將會大幅減少；而據我們的估算，要是1月25日後再實施（封城等嚴防舉措），患者將會增加到十幾萬人。” 這句話意味深長，一些官媒把它解釋成這是為當局下令封城的英明措施辯護，其實這樣的說法太簡單化。鍾南山院士的重點是說如果再晚實施管控，後果將更嚴重，無疑是非常對的。武漢疫情發展到一月初，已經失控，當局二十三號才下令封城，已經太晚，只是一種被迫之舉，如果再拖時日，後果更嚴重自不待言。

有分析人士指出，如果想利用鍾先生這句話為當局的英明佐證就有點愚不可及。首先，鍾南山團隊指出，管控推遲五天，疫情規模擴大三倍，那麼，可以反問，如果管控不是遲至一月二十三號，而是在習近平自己幾次強調的一月七號開始實施，甚或更早的時候實施，疫情規模會縮小多少倍？武漢人會少死多少？再不要說這次疫情造成的經濟的，社會的後果現在還遠遠地無法估量。

官媒現在每每提到鍾南山，都是利用對自己有利的一面，卻忘了，這種利用是很危險的，也就是同一個鐘南山，在一月二十號率先說出，武漢病毒人傳人，中共中央才驚慌失措，全中國才知情，一起人命關天的大事，就這樣被各級權力隱瞞了如此之久。官媒也好，當局也好，提到科學家鍾南山的時候，應該不要忘記他的人傳人三個字一出口，產生的氫彈一樣的爆炸力，那種爆炸力有意無意都是在揭穿企圖隱瞞真相者的畫皮。

儘管，從鍾南山本人後來坦誠中國疾控中心地位太低來看，很難想象他會在不顧一切的情況下公開說出“人傳人”這一早已存在的事實。