新冠肺炎打出原形 美國過分依賴中國供貨

中國在新型冠狀病毒疫情下實施的停工停產以及對相關醫藥產品需求大增導致美國首次出現藥品短缺。美國軍方高級官員和一些國會議員說，這個現象暴露了高度依賴中國供應醫藥產品對美國國家安全和對軍隊的潛在風險。據估計，美國藥品市場中97%的抗生素來自中國。食品與藥品管理局一位前任高級官員說，新冠病毒疫情可能導致更多款藥品出現供應短缺。

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據美國之音今天報道說，疫情導致美國藥品短缺，美軍承認過度依賴中國供應。

在新冠病毒疫情肆虐時，被稱為世界工廠的中國今年1月罕見地採取了大規模限制人員流動措施，導致各地廠家停工停產，其影響波及整個世界的產業鏈。上星期，美國食品與藥品管理局宣布因為中國相關廠家受新冠病毒疫情影響，美國市面上的一款藥品出現了供應短缺，另外，目前有20種藥品完全由中國供應。

據估計，美國藥品市場中97%的抗生素來自中國。食品與藥品管理局一位前任高級官員說，新冠病毒疫情可能導致更多款藥品出現供應短缺。

該報道稱，國會眾議院軍事委員會成員、來自密蘇里州的聯邦眾議員哈茨勒爾(Vicky Hartzler)對美國之音說，新冠病毒疫情導致的藥品供應短缺表明美國正過度依賴從中國進口藥品，在大國競爭時代，美國軍方同樣過度依賴中國的藥品供應會傷害美軍的戰鬥力。據哈茨勒爾說：“美軍大多數部門直接從中國、或者通過那些從中國得到藥物基本成分的美國藥商那裡購買疫苗、抗生素和其他藥物。假如我們與中國發生衝突，中國可以利用這個情況來對付我們。他們可以扣壓我們的藥物必需品，也可能在藥物中加入惰性成分、或者加入有害物。”

美國國防戰略報告指出美國已經進入了與中國和俄羅斯的大國競爭時代。國防部長埃斯珀進一步稱中國是美國的首要競爭對手。在眾議院軍委會上星期舉行的一次聽證會上，哈茨勒爾議員就藥物供應問題向在場的美國軍方高級官員提出質詢。美軍參謀長聯席會議主席米利上將(General Mark Milley)證實美軍的藥物需求的確過度依賴中國。

據米利上將說：“我們有一個軍事醫療系統，我們得到的藥物供應跟商業醫療系統一樣。你正確地指出了我們高份額的藥品由中國這樣的國家來製造是有風險的。我不知道具體是97%， 98%，還是80%， 但我知道中國佔了美國整個藥品產業很高的份額，這影響到整個國家，包括軍隊和文職部門。這是有風險的。假如我們與中國發生武裝衝突，這對美國顯然是一個很大的風險。但願我們不會有武裝衝突。”米利上將說，美國需要一個國家整體行動來解決藥物生產過度依賴中國的問題。

哈茨勒爾議員則認為國防部能發揮帶頭作用。她早在新型冠狀病毒疫情爆發前的去年10月就與其他議員共同推出了眾議院第4710號決議案，要求五角大樓就軍方藥物供應過度依賴中國的問題進行全盤審核，並支持美國國內藥商生產和提供軍方需要的各種藥品。據哈茨勒爾說，她希望人們對新冠病毒疫情的擔心能幫助推動國會儘早通過這一法案。