新冠肺炎敏感詞 當局遭指封鎖包括人傳人關鍵詞

據蘋果日報今天報道稱，新型冠狀病毒肺炎由湖北武漢爆發，最終蔓延全球。外界一直質疑內地當局對疫情有隱瞞，加拿大多倫多大學公民實驗室剛剛公布的一項研究顯示，北京當局在正式承認新冠病毒肆虐之前數周，持續封鎖網上與病毒相關的關鍵詞，當中包括“人傳人”。

廣告 繼續瀏覽後續

蘋果日報報道說，新冠肺炎維穩大過天！北京被揭公開疫情前，網絡封鎖“人傳人”等關鍵詞。

新型冠狀病毒於去年12月在武漢出現，今年1月23日，當局實施封城。但是研究指出，疫情直到1月20日才得到中國官方承認，習近平在那一天呼籲阻擋病毒蔓延。

據該報道說，加拿大多倫多大學專門研究訊息封鎖的跨學科實驗室稱，一些關鍵詞，如“武漢不明肺炎”、“武漢衛健委”，在疫情爆發初期已成為禁區。公民實驗室指出，在12月底至2月中，大約500個關鍵詞或句子被中國的影片網站“YY”以及微信封鎖，連一些如“人傳人”一類的關鍵詞也被刪除。兩間應用平台還刪除批評中國領導人的關鍵詞及一些訊息。

該報道說，公民實驗室在2月14日進行的測驗中，發現一些包含“肺炎”、“預防流行病”，“病毒”，“醫學雜誌”的詞語都被刪除。

該研究機構學者表示，這種通過封鎖訊息給公眾健康帶來潛在損害的情形極其罕見。因為封鎖信息，“限制了公民知情和自我保護的能力”。