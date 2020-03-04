新冠肺炎毒害腦神經 北京地壇醫院說可惡化為腦炎

根據現有知情，新冠肺炎不僅堵塞呼吸供血系統，也攻擊人體免疫系統以及生殖系統。北京地壇醫院今天披露新冠肺炎病毒可感染神經系統致腦炎。

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據東網今天報道說，新冠肺炎：疫情惡化成腦炎？醫院首証病毒感染中樞神經。消息說，北京地壇醫院披露病毒可感染神經系統。

該報道說，首都醫科大學附屬北京地壇醫院周三（4日）透露一宗新冠肺炎病例，在56歲患者的基因排序檢測中，發現腦脊液存有新冠病毒，且引起病毒性腦炎；國務院同日在聯防聯控機制記者會上公布第七版診療方案，修改內容提及發現患者出現腦組織充血、水腫，部分神經元變性，證實病毒會入侵病人的中樞神經系統。

報道稱，華中科技大學附屬協和醫院神經內科主任胡波的研究團隊早前發表論文，指新冠肺炎會對患者神經系統造成傷害。而地壇醫院披露的上述病例，指院方收治的一名許姓患者通過基因測序，證實腦脊液中存有新冠病毒，繼而推斷患者中樞神經系統受病毒侵襲。目前，該患者於上月25日經已出院。

據院方透露，患者在今年1月24日入院，當時出現呼吸衰竭癥狀，隨後確診。治療3日後未有好轉，反因雙肺磨玻璃砂密度影範圍擴大進入深切治療部（ICU）搶救，96小時後患者出現神經系統癥狀，口腔顎面頻繁抽搐，且伴隨持續打嗝。

據該報道說，醫生檢查發現患者雙側瞳孔等大等圓，對光反射遲鈍，四肢肌張力升高，雙側巴氏征及踝陣攣陽性。地壇醫院重症醫學科、檢驗科及中國疾控中心傳染病所組成工作組，對上述病人的腦脊液標本進行宏基因組二代測序，在排除其他病原體後，獲得SARS-CoV-2病毒（新冠病毒）基因組序列。