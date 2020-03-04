新冠肺炎演變衍生2新亞型病毒或傳毒更大

中國官方的中國科學院主辦的《國家科學評論》(National Science Review)發表題為《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》的論文，通過對迄今最大規模的新冠病毒全基因組分子進化分析，揭示了新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型，這兩個亞型在地域分布以及人群中的比例相距甚遠。而且根據新型冠狀病毒的演變方式，作者推測這兩種亞型的傳播能力、致病嚴重程度或許存在較大區別。

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據中國時報今天報道說，最新研究指新冠病毒已演化出兩個亞型，傳播力、毒力區別大。

報道稱，3月3日，中國科學院主辦的《國家科學評論》(National Science Review)發表題為《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》的論文，通過對迄今最大規模的新冠病毒全基因組分子進化分析，揭示了新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型。

北京大學生命科學學院生物資訊中心陸劍研究員與中國科學院上海巴斯德研究所崔傑研究員是這篇論文的共同通訊作者。作者表示：“如果這一結論得到證實，將有可能指導我們更好地對新冠肺炎進行差異化的治療和防控。”

研究分析的103個新冠病毒基因組資料全部來源於公共數據庫。這些病毒樣本的基因序列的收集時期最早是去年12月24日，最晚是今年2月5日。分析發現這些病毒株一共存在149個突變位點，且多數突變在近期發生。在這103個病毒株中，有101個屬於兩個亞型之一。具體而言，兩個亞型的區別在於病毒RNA基因組的第28144位點，L型是T堿基(對應亮氨酸，Leu)，S型是C堿基(對應絲氨酸，Ser)。通過與其他冠狀病毒比較，作者發現S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近，從而得出S型相對更古老的結論。

但研究人員意外發現，相對古老的S型新冠病毒並沒有因為在人群中傳播的時間更長，而感染更多的人。基因組資料表明，感染S型的比例佔30％，反倒是相對年輕的L型新冠病毒的感染比例佔70％，而且每個L型病毒株比S型攜帶了相對更多的新生突變。

該報道稱，基於上述反常現象，作者推測：“L型病毒傳播能力更強，或者在人體內複製更快，因此可能意味着其毒力也更大。”