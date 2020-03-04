新冠肺炎 中國報公布數據以來最低 新增病亡只38例
發表時間：
據中國國家衛生健康委員會今天公告說，3月3日全國報告新增新冠肺炎確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。當日新增病例續創下衛健委公布全國數據以來僅高於1月20日77例的次低。與世界近70個國家疫情爆發相比，中國疫情官方報告明顯下降向好。
廣告
據路透社今天報道說，3月3日中國新增新冠肺炎確診119例續創數據公布來次低，新增病亡38例。該公布指當日新增治癒出院病例2,652例，解除醫學觀察的密切接觸者6,250人，重症病例減少390例。
截至3月3日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例27,433例（其中重症病例6,416例），累計治癒出院病例49,856例，累計死亡病例2,981例，累計報告確診病例80,270例，現有疑似病例520例。
累計追蹤到密切接觸者666,397人，尚在醫學觀察的密切接觸者36,432人。
就湖北疫情，報告當日新增確診病例115例（武漢114例），新增治癒出院病例2,389例（武漢1,859例），新增死亡病例37例（武漢31例），現有確診病例25,905例（武漢22,368例），其中重症病例6,232例（武漢5,723例）。
湖北累計治癒出院病例38,556例（武漢24,890例），累計死亡病例2,871例（武漢2,282例），累計確診病例67,332例（武漢49,540例）。新增疑似病例52例（武漢43例），現有疑似病例340例（武漢234例）。