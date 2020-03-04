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新冠肺炎 中國報公布數據以來最低 新增病亡只38例

關於中國新冠肺炎疫情與復工的報道圖片 AFP/File

據中國國家衛生健康委員會今天公告說，3月3日全國報告新增新冠肺炎確診病例119例，新增死亡病例38例（湖北37例，內蒙古1例），新增疑似病例143例。當日新增病例續創下衛健委公布全國數據以來僅高於1月20日77例的次低。與世界近70個國家疫情爆發相比，中國疫情官方報告明顯下降向好。