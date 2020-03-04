新冠肺炎 澳大利亞人瘋搶衛生紙

新冠肺炎疫情蔓延全球，澳大利亞掀起恐慌性搶購風潮，最大超市伍爾沃斯（Woolworths）今天祭出衛生紙限購4袋的措施。儘管政府保證供貨無虞，澳大利亞各大超市仍有部分商品被搶購一空，社群媒體流傳的照片可看到架上商品被掃光及購物手推車堆滿衛生紙的景象。澳總理莫里森今天向2GB Radio商業電台表示：「我可以理解民眾為什麼擔憂，為什麼衝到超市做出這些行為。但我們的建議是，大家不必這麼做。」

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據法新社今天報道說，澳大利亞民眾搶購衛生紙，最大超市祭限購令。澳大利亞最大超市伍爾沃斯（Woolworths）今天祭出衛生紙限購4袋的措施。伍爾沃斯表示，限購4袋的措施「可以確保更多消費者買得到衛生紙」。乾洗手液也將只能從櫃檯購買，每人限購兩瓶。

據伍爾沃斯發布聲明說，限購措施將「有助於支撐庫存量，同時讓供應商提升地方生產和運送來因應暴增的需求量」。

法新社說，儘管政府保證供貨無虞，澳洲各大超市仍有部分商品被搶購一空，社群媒體流傳的照片可看到架上商品被掃光及購物手推車堆滿衛生紙的景象。

悉尼西部一家賣場的衛生紙擺放區今天驚傳亮刀事件，新南威爾斯州警方證實接獲報案，於午休時間到場處理，但表示沒有逮捕任何人、也無人受傷。據稱當時民眾在搶購衛生紙時爆發激烈口角，一名聽障消費者在驚慌之下拿出刀子揮舞。

新冠肺炎已在全球造成超過9萬人感染、逾3100人死亡，大多數的病例是出現在中國，但韓國、意大利與伊朗也淪為重災區。澳大利亞通報43起確診病例，包括1起死亡病例。

澳大利亞各大零售業者也因為民眾擔憂染疫，面臨口罩與乾洗手液短缺問題。總理莫里森（Scott Morrison）說，他已與兩大超市連鎖業者伍爾沃斯和其競爭對手柯爾茲（Coles）討論過因應恐慌性搶購措施。莫里森今天向2GB Radio商業電台表示：「我可以理解民眾為什麼擔憂，為什麼衝到超市做出這些行為。但我們的建議是，大家不必這麼做。」