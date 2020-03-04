日本感染者超千人 習近平訪日延期

有關新型冠狀病毒肺炎擴大問題，截止到到日本NHK電視台3日午後11時的統計，達999人，日本山口縣政府4日又宣布感染者新增1人，達到1000人，死者達12人，而有關中國國家主席習近平預定4月對日本的國事訪問，已決定延期，最近兩國政府將正式宣布。

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在感染的者中，日本人感染的人和來自中國的旅客等為280人，鑽石公主號乘客乘務員706人，乘包租飛機回國的人14人，到本稿截稿時為止共計1000人。

從各地區來看，疫情擴大最嚴重的是北海道。道內全境報告有感染者79人，愛知縣41人，東京都為40人，神奈川31人，東京、神奈川、愛知縣與和歌山等都發生了集體感染。

而為了對應新型冠狀病毒肺炎的流行，日本政府和執政黨整理出法律修正案。據日本ANN電視田的採訪，這次法律修改案以修改《新型流感等對策措施法》為目標，在現行法律所規定的感染症中，列入現在的新型冠狀肺炎，而這一期間最長可達從今年2月1日起達兩年，在這一期間里，政府可能發出感染症緊急事態宣言。

原定4月進行的中國國家主席對日本的國事訪問，據日本政府相關人士透露，已經決定延期，由於中國全國人民代表大會延期，使許多準備工作滯後，因此如期訪日已經不可能，目前沒有公布具體的訪日具體日期，據說最早也要到秋天以後。