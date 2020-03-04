日行150公里巴基斯坦蝗蟲近了 專家憂問中國能免災嗎

中國國家林業和草原局2日發布緊急通知，要求相關部門做好沙漠蝗的防控工作。通知說，雖然沙漠蝗侵入中國境內成災的風險較低，但一旦發生，將出現規律未知、監測技術缺乏、防控困難等諸多不確定性。中國專家擔心蝗蟲可能給中國帶來嚴重危害。

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據自由亞洲報道說，巴基斯坦蝗災肆虐，中國會受影響嗎？該報道稱，在新冠病毒疫情未得緩解的情況下，中國政府又要開始擔心巴基斯坦蝗災可能入侵中國一事。

在中國一農業大學任教、不願透露真實身份的朱先生接受自由亞洲採訪時對蝗蟲可能給中國帶來的危害很擔憂：“如果這是一個中國以前從來沒有的物種，當它到中國繁衍後就會在中國增加了一個新的有害入侵物種，就很難估計它的危害性，因為之前沒有治它的經驗和手段（或者天敵），有可能會造成比原產地更嚴重的災害。”

媒體及公開資料顯示，沙漠蝗的特點包括高遷移率，每天可隨風飛行達一百五十公里，習慣廣泛進食，對農作物會造成毀滅性破壞。隨着沙漠蝗從東非蔓延至印度和巴基斯坦，已在當地造成嚴重的糧食危機，巴基斯坦政府今年一月宣布該國進入緊急狀態。

聯合國糧食及農業組織（FAO）早前向全球發出沙漠蝗災預警，指此次始於非洲的沙漠蝗災因初期控制不力，可能會延續到2020年6月，屆時蝗群規模可能增長至當前的五百倍。

據該報道稱，經專家研判，中國西北、西南邊境地區有高聳連綿的崑崙山脈、喜馬拉雅山脈的阻擋，這次沙漠蝗群不可能飛越如此大面積的高寒乾冷地區，而沿着喜馬拉雅山脈南側遷飛的蝗群則有可能南下，在氣候條件適宜的情況下，從巴基斯坦和印度直接侵入西藏，或者經緬甸侵入雲南、經哈薩克斯坦侵入新疆。

有專家警告，對比中國境內常見的東亞飛蝗，沙漠蝗體型更大、更壯，攻擊性和入侵性更強。