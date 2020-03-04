李文亮火神山鍾南山火了成搶注商標熱選 但均遭拒

中國國家知識產權局截至昨天（3月3日）對於首批進入實質審查階段的63件與疫情相關的“火神山”、“雷神山”、“鍾南山”等惡意商標註冊申請，已依法作出駁回決定。

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據聯合早報今天引述消息說，中國國家知識產權局駁回火神山鍾南山等63件惡意商標註冊申請。該消息引據澎湃新聞報道，中國國家知識產權局今天的消息，此次駁回的63件商標註冊申請，包括27件“火神山”、24件“雷神山”、3件“鍾南山”、3件“方艙”等商標註冊申請，涉及41個申請人，共23個商品和服務類別。

至於社會公眾高度關注的“李文亮”涉疫情標誌惡意商標註冊申請，截至目前，知識產權局已收到44件“李文亮”文字商標申請，其中8件已撤回，其餘均已實施管控，將依法予以駁回。

該報道稱，此前，知識產權局已經對這些與疫情相關的非正常商標申請註冊高度關注，截至目前，該局商標審查部門已對“火神山”“雷神山”等1500餘件與此次新冠肺炎疫情相關的商標註冊申請實施管控。 知識產權局對參與相關代理業務的商標代理機構進行了篩查，在進入實質審查階段後，類似非正常商標註冊申請均將依法予以駁回。

此前的2月28日，知識產權局發布“依法從嚴從快審查 維護商標註冊秩序”的通知，明確將嚴厲打擊通過商標註冊造謠、炒作等惡意註冊行為，加大對與疫情相關的、易產生不良影響的商標註冊申請的管控力度。 例如火神山醫院、雷神山醫院，是武漢抗擊疫情前線醫院名稱，是疫情防控期間全社會輿論關注焦點，是抗擊疫情的重要標誌之一。火神山醫院、雷神山醫院以外的其他申請人將其作為商標註冊易造成重大社會不良影響，知識產權局依法應予駁回。

該消息說，中國知識產權局也計畫繼續嚴格執行商標法及《規範商標註冊行為若干規定》，嚴厲打擊非正常商標註冊申請行為，加大對惡意申請商標註冊的申請人和代理機構的通報力度，指導地方依法依規開展行政處罰。