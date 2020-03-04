桂民海女兒呼籲各國提示公民 前往中國恐遭任意拘禁

前香港銅鑼灣書店瑞典籍股東桂民海2月下旬被判“為境外非法提供情報”罪名成立，監禁10年。據中央社今天報道說，他的女兒今天投書華盛頓郵報，痛批中國“厚顏無恥”，各國應向公民示警，赴往中國恐面臨任意拘禁風險。安吉拉也質疑，歐盟最近發表了一份關於父親被判刑的聲明，稱判決結果“有待解決的嚴重問題”。“但為什麼歐盟不公開詢問這些問題呢？為什麼不要求立即釋放他，並概述未釋放他的後果？”

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據中央社今天報道說，桂民海女兒籲各國向公民示警，赴陸恐遭任意拘禁。

桂民海（桂敏海）的女兒安吉拉（Angela Gui）4日投書華盛頓郵報，表示是在26歲生日隔天得知父親被判刑10年的消息。她強調，“自從我父親被強行帶到中國以來，他無法獲得任何情報”，卻因“為境外非法提供情報”被判刑，這種超現實的指控，代表中國的“厚顏無恥”再上新台階。“對自己遭綁架的了解就構成國家機密，這種悖論是為了讓人們永遠沉默”。

據安吉拉表示，父親於2015年在泰國被中方人員綁架，當局雖然在2017年底聲稱他已被釋放，但事實上卻是將他軟禁監視。2018年初，父親與兩名瑞典外交官搭乘火車時又被綁架。

據她認為，父親之所以獲刑，可能是因為中國當局擔心，父親會與外界分享遭綁架和拘留期間的資訊；同時當局也藉此報復瑞典無視威脅，仍堅持讓瑞典筆會頒獎給他。

中央社據浙江省寧波市中級人民法院官網公告，桂民海於2018年“經其本人申請依法恢復中國國籍”，今年1月遭起訴“為境外非法提供情報罪”，2月24日被判罪名成立，判處有期徒刑10年，剝奪政治權利5年。據安吉拉表示，瑞典外交部並未收到父親要求放棄國籍的來函，中國也不允許瑞典領事官員訪問桂民海。“我的父親不再是瑞典公民，（竟是）因為中國單方面決定”。

安吉拉也質疑，歐盟最近發表了一份關於父親被判刑的聲明，稱判決結果“有待解決的嚴重問題”。“但為什麼歐盟不公開詢問這些問題呢？為什麼不要求立即釋放他，並概述未釋放他的後果？”

安吉拉指出，各國政府需要認識到，與中國的關係將“積極地”使他們的公民面臨隨時被剝奪所有權利和保護的危險。至少，各國政府應該發布旅行警示，讓公民知道，他們在中國遭到任意拘留和監禁時，無法獲得保護。