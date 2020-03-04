武漢新冠肺炎禍害全球向世界道歉嗎 官媒說荒唐

武漢的新冠肺炎新型冠狀病毒引發中國應否鞠躬道歉爭論，北京日報今天刊載評論員文章稱，中國疫情已有效控制，醫療隊出征協助外國，彰顯負責任大國應有擔當，“道歉之說豈不荒唐？”

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據中央社今天報道說，有中國人主張為疫情向全球道歉，中共官媒稱很荒唐。

鞠躬抱歉的爭論源自專門以金庸武俠小說情節暗喻時事的微信公眾號六神磊磊，他日前以“假如你家漏水淹了樓下的地板”為題撰文說：“嘿，專家說啦，水這種物質不是咱家特有的。所以我看淹樓的事跟咱家就沒關係。”該文章以水借喻“新型冠狀病毒”（COVID-19）調侃中國的“甩鍋論”，並在結語稱：“好好做個心態健康的人，好好修地板，別人家能幫的幫一點，不能幫的表達一下慰問關懷，少去樓道里亂吼，很難嗎？做個人吧？”

中央社說，對此，中國民族主義小報環球時報總編輯胡錫進以“活在自己江湖裡的六神磊磊，卻要中國去真實世界裡背鍋”撰文回擊稱，“連WHO這樣的權威機構都明確表示冠狀病毒全世界都有，它的源頭至今沒有搞清，反對給它貼地域性的標籤”。據胡錫進稱，美國和西方現在有一大幫人就想做出是中國禍害了全世界，也就是中國漏水把下面的全樓都給淹了的定性。“中國主動背鍋只會給充滿惡意的勢力提供攻擊我們的更多把柄，以此為契機對中國進行更加實質的發難”。

該報道稱，六神磊磊事後已刪文，但道歉論與背鍋論在大陸引發討論。北京日報評論部“七日談”專欄“長安觀察”這篇“中國憑什麼要鞠躬道歉”評論員文章也質疑，淹水道歉論調，貌似高風亮節，細究起來卻是完全不符合實際的妄自菲薄。該文章稱，新冠肺炎是人類的病，不是中國的病。僅僅因為疫情首先出現在中國，且中國對疫情重視程度高、防控力度大，就得貼上“疫源地”的標籤，滿世界去賠不是，無疑是對中國上下全力“戰疫”的不負責任。

該報道說，據這篇文章還以美國為例指出，2009年美國暴發H1N1，國內6000多萬例感染，影響200多個國家和地區，導致全球28萬餘人死亡，有人要求過美國道歉嗎？道理很簡單，病毒是全人類的敵人。據文章認為，中國的疫情如今已得到有效控制，境外疫情卻突然嚴峻，中國醫療隊也緊急出征、“三線作戰”，彰顯出一個負責任大國的應有擔當。“這樣一個中國，獲得了全世界的尊重和致敬，道歉之說豈不荒唐？”