武漢 李文亮同事又一殉職 同醫院200醫護感染

中國新冠肺炎報告向好，早前受感染殉職的李文亮所在武漢中心醫院另一名眼科醫生同事，昨天新冠肺炎染病去世的消息，讓民眾傷心。消息說，該醫院多達200員工被傳染新冠肺炎。

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據中央社報道說，新冠肺炎李文亮同事殉職，武漢中心醫院逾200員工染疫。消息稱，武漢中心醫院醫師李文亮的死引起中國民眾巨大震動。他的眼科同事梅仲明今天也因武漢肺炎去世，加上1日過世的同院醫師江學慶，中心醫院已有3名醫師死於武漢肺炎，並有逾200名員工感染。

武漢市中心醫院的眼科醫師李文亮、眼科副主任梅仲明及甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶分別在1月上旬和中旬感染2019年冠狀病毒疾病，該報道稱，澎湃新聞引述該院一名醫師說，“那時醫院還沒說‘人傳人’，我們不可能隨便提高防護等級。”

該報道引述財新網消息，有醫界人士說，57歲的梅仲明是武漢最好的眼科醫師之一，曾被武漢市殘疾人工作委員會授予“光明特使”稱號。55歲的江學慶曾獲得中國醫師獎，生前要求科室醫生對病人要有耐心、不能大嗓門、音量控制在60分貝內，因此有“60分貝暖醫”之稱。

武漢市中心醫院有2個院區，其中後湖院區毗鄰華南海鮮市場，因此是最早接收武漢肺炎病人的醫院。財新網說，這家醫院已有超過200名員工感染，目前還有多名醫護人員處於危重搶救中。

中央社說，這次疫情造成多名醫護人員折損。根據公開消息，除上述3名醫生，其他還有湖北省孝感市中心醫院呼吸內科副主任醫師黃文軍（42歲）、武漢協和江北醫院消化內科年輕女醫生夏思思（29歲）、武漢市第一人民醫院呼吸與危重症醫學科彭銀華（29歲）等人因感染殉職。

報道稱，這些醫護人員過世時正值青壯年，最早揭露武漢肺炎疫情的李文亮也僅34歲。