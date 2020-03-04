泰國列11國區為新型肺炎高風險地區 包括法中港澳台

武漢肺炎疫情擴散，全球共有超過92000宗確診個案，3159人死亡，而出現首宗死亡個案的泰國，其公共衛生部長表示，會將11個國家及地區列為新型冠狀病毒肺炎高危地區，當中包括法國和兩岸四地，當地傳媒表示，公告在《皇室憲報》刊登後便會實施，但報道未有提及刊憲日期，亦沒有提及來自有關國家和地區人士入境後是否需要隔離。

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根據泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）3日下午在社交網站貼出一份衛生部通告文書，該國已將11個國家及地區定為傳染疾病危險區，分別是日本、德國、南韓、中國大陸（包括香港和澳門）、台灣、法國、新加坡、意大利和伊朗。

阿努廷的帖文曾指來自上述國家和地區入境者須要接受14日病毒隔離，但其後撤回有關說法，衛生部和旅遊局回應查詢時表示，公告內容尚須一、兩天的時間去更改，稍後會有新公告。

另一位副總理巴維上將(Prawit Wongsuwon)較早前曾向傳媒表示，當局沒有法律強制入境人士進行隔離。《曼谷郵報》報道，這反映泰國政府會採取進一步措施來預防武漢肺炎由外地傳入，尤其是為數約五千名在南韓非法工作的泰國人表明會回國，有關措施更有需要。

香港有超過35萬名外籍家庭傭工，當中泰佣超過七千人，他們在合約完結時須返回本國一段時間。

受疫情影響，現時已有六個國家禁止港人入境，分別是台灣、俄羅斯、越南、以色列、巴林、科威特，另有數個國家對港人入境施加限制。