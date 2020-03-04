港鐵9月出軌證因維修疏漏所致 推翻與示威外物有關指控

香港鐵路一列火車去年9月進入紅磡總站時發生卡車出軌斷裂意外，該公司公布，意外是由於路軌間距過闊所致，與外來因素無關，而有關軌距擴闊至超出關鍵水平的問題已出現超過一年，但未獲徹底跟進，有議員直指港鐵對維修得過且過，不能接受。

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港鐵和機電工程署昨(3日)午公布的調查結果，推翻上述導致8人受傷的罕見意外與反修例示威運動有關的指控。由於出軌意外在反修例運動高峰期的9月17日發生，中國內地媒體和網民熱傳意外是示威者向路軌拋擲外物造成，而港府官員則含糊其辭或把兩者相提並論，例如事發當天被問到事故是否涉及路軌被破壞或有雜物， 運輸及房屋局局長陳帆表示，「不會排除任何的可能性，…不對任何揣測作評論」；而機電工程署署長薛永恆更指出，會深入調查，不會排除任何可能性，外物的影響和機件故障均是調查方向，又指任何外物都會引致鐵路事故。而當天的中共媒體《大公報》便以《東鐵列車出軌 陳帆：不排除破壞可能性》為題作出報道。

根據事件調查報告，意外是因為相關道岔的動態軌距超出關鍵水平所致，當中兩條新更換的合成軌枕與鄰近的軌枕剛度不同，有3顆固定軌枕的螺絲釘斷裂。至於現場斷裂的路軌和裂縫，都是列車出軌後造成。

報告續指，早於2018年7月，該段路軌的間距已超出行動指標，但港鐵延至翌年8月才更換路軌的枕木，而且維修後仍未解決間距超標問題，只是無人再理會，亦沒有人撰寫相關報告，以致管理層對此並不知情。港鐵副車務工程總管黃浩梁解釋，出事路段特殊，「維修人員對該處缺乏認知」，縱使他們發現路軌間距過闊後曾更換枕木，但跟進時過於側重經驗，沒有根據數據進行復修工作。

不過，機電署報告指出，出軌位置及附近軌道的多條木枕內部已腐爛，木枕上的螺絲孔亦已拉長和擴大，路軌無法穩固在枕木上，才令間距過闊。

報告建議港鐵提升內部管治，以加強監察及上報軌距是否符合規定。而港鐵車務總監李家潤更表示，會推出5項措施，包括修改工作指引、加強上報機制、引入新科技實時檢視軌距變化。不過，他拒絕響應責任問題，而工程界人士則認為，管理層亦難辭其咎，因為港鐵的軌道管理系統已獲「ISO55001-資產管理」認證，訂明管理層須審核及抽查前線人員的檢查工作，但事件反映管理層未有達到上述要求，港鐵須認真檢討監管，避免重蹈覆轍。

鐵路工會聯合會主席林偉強亦指出，認知不足並非只是前線的責任，管理層亦有責任處理認知問題，而且前線掌握的數據，取決於公司。