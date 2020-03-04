滯湖北台灣人要告台灣政府違憲

滯留中國湖北的台人無法回台，揚言提告蔡英文政府違憲，內政部長徐國勇表示是中國在卡關，因果必須搞清楚，若要因此提告政府，“我認為他們不會贏”。中國國台辦就台商返回台灣受阻指控台灣當局撒謊。

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據自由時報今天報道說，滯湖北台灣人要告政府違憲，徐國勇指他們不會贏。

滯留中國湖北的台人無法回台，揚言提告蔡英文政府違憲，內政部長徐國勇今受訪表示，若用“橫濱模式”，政府都準備好了，是中國在卡關，因果必須搞清楚，若要因此提告政府，“我認為他們不會贏”。

該報道說，因應武漢肺炎疫情，徐國勇與相關部門今到立法院內政委員會報告“落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施”專題報告。對於滯湖北台人因無法回台，聲稱要提告政府，徐國勇在會前受訪表示，事實上如果用橫濱模式就沒有問題，“我們都準備好了”，現在卡關是卡在中國那邊，不是我們的問題，因果必須搞清楚，我們自己的同胞應了解政府愛護他們的立場，希望把他們接回來的立場沒有任何改變。

徐國勇也指出，他們說憲法規定有遷徙自由，但他們忽略憲法第23條規定，為了避免妨礙他人自由、避免緊急危難、增進公共利益、維持社會秩序，在疫情當下，4要件通通合乎，當然可以限制。傳染病防治法、防疫紓困振興條例，也都合乎憲法規定。

徐國勇說，美國、日本等很多國家都有撤僑，每個國家都是相同作法，滯湖北台人要告政府的官司，“我認為他們不會贏”，他們應該集體起來配合政府、支持政府，請中國政府配合“橫濱模式”，才是彼此在國際上消弭武漢肺炎最重要的作法。