華爾街日報指中國收緊防疫措施保衛北京

據華爾街日報今天報道說，當中國其他地區開始放鬆限制時，首都北京開始加強防控。現在，北京正面臨從其他地區返回的大批人口。中國國家主席習近平要求全國大部分地區復工的同時，提出兩個地區是疫情防控的重點。一個是疫情中心湖北省，另一個則是北京。

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據華爾街日報今天說，中國收緊防疫措施保衛北京。

中國國家主席習近平要求全國大部分地區復工的同時，提出兩個地區是疫情防控的重點。一個是疫情中心湖北省，另一個則是北京。

習近平在上周的一次講話中稱，要全力做好北京疫情防控工作。他稱：“首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。”

該報道說，有關部門已經把北京的許多旅遊景點關閉了一個多月，並在最近加強了疫情防控措施。

北京許多景點已經關閉超過一個月。故宮、天安門廣場、國家博物館和國家圖書館等位於政府核心區附近的景點仍然全部關閉。有關部門還關閉了部分段長城。故宮門前的長安街通常是人潮湧動，但周末時幾乎空無一人。幾名警察檢查遊客的身份證，只允許北京居民以及能夠證明過去兩周沒有離開北京的人進入。

一名警察上周五發現兩名遊客的住址不在北京後對他們說：“對不起，不能讓你們進去。你們要是生病了咋辦？”

據該報道說，研究醫療史的人士稱，因傳染病疫情封鎖政治和金融中心的做法很少見。1892年，美國總統哈里森(Benjamin Harrison)在霍亂恐慌時期隔離了紐約市的港口。1900年，當局封鎖了火奴魯魯（檀香山）的唐人街，以控制腺鼠疫疫情。2014年，利比亞封鎖了首都蒙羅維亞附近的一個貧困社區，以防控致命的埃博拉病毒的傳播。

北京距疫情中心城市武漢約700英里（約合1,120公里），確診病例相對較少，但在兩所醫院和一個辦公場所發生了聚集性病例。截至周一，在中國80,151例確診病例中，有414例在北京，2,943例死亡病例中有八例在北京。

北京不僅是中國的首都，也是大型國有企業和私營科技巨頭的所在地，例如搜索引擎提供商百度(Baidu Inc., BIDU)和應用軟件TikTok的母公司字節跳動(ByteDance Inc.)。在不久之前，其他地區控制居民活動時，北京的感染率較低使其可以相對放鬆人們在城市內的活動。在社交媒體上，一些民眾抱怨在北京的人擁有國內其他地區沒有的自由。隨後，當中國其他地區開始放鬆限制時，首都北京開始加強防控。截至上周末，超過一半的中國省級政府已將疫情響應級別從最高級下調。

據該報道說，現在，北京正面臨從其他地區返回的大批人口。在其2,200萬常住人口中，約有800萬人是外地戶口，他們中的許多人可能在1月份時回到老家過春節。中國交通運輸部上周日禁止北京所有的出租車和叫車服務用車離開本市，其他地方的出租車和叫車服務也禁止入京，1月下旬時省際客運/已停止運營。北京上周五發布了最新的疫情防控指導意見，強調任何來自中國其他地方的人員都必須在家中隔離14天，並要求居民區加強監控。從疫情嚴重國家返回的人員也必須隔離14天。北京表示，大學生不應返校。

華爾街日報說，過去兩周，有關部門在許多社區挨家挨戶地給居民發放出入新檢查站的通行證。在一些社區，工作人員在入口處的大門和門框上貼上大封條。如果之後發現封條破了，他們就知道有人進入或離開過住所。

上周，地方政府還命令各超市確保每位顧客的周圍保持約20平方英尺（合1.86平米）的緩衝空間，同時要求辦公樓每天限制現場辦公人數。上周中國還推遲了全國人民代表大會的召開時間。全國人民代表大會是一年一度的政治會議，每年3月份舉行，與會者包括來自全國各地的數千名代表。