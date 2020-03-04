防止疫情癱瘓政府機關台灣規畫采「異地辦公」或「分區辦公」

為了防範疫情一旦升溫，中央政府辦公室若一人感染新冠肺炎，整間辦公室人員遭到隔離，將影響政府運作。台灣最高行政機關「行政院」透露，目前展開「異地辦公」的規畫，將院內各單位畫分成兩部分，三分之二人員留在原地辦公，三分之一移到不同棟的辦公室，甚至可能移到行政院區以外的辦公地點。而原本就在「院本部」以外的單位，也會利用現地空間規畫分區辦公，確保部門可以持續運作。

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行政院官員今天透露，行政院人事行政總處已通令各機關部會，要做好異地辦公及備援的準備，避免一旦疫情升溫，發生一人確診，整個單位都將被隔離無法執行業務的情況。

台灣總統府日前也曾表示，未來疫情若升溫，總統府將考慮採取分區、分組辦公的模式因應。

據表示，未來如果實施「異地辦公」，在外辦公的人員主要是使用筆記本計算機，利用無線網絡聯機；至於開會，可以採用視訊。據了解，台灣最高行政機關行政院，平時也有將資料做「異地備份」，以便機房一旦遭到網絡病毒感染或黑客攻擊，還有備援系統可用。

不過台灣官方的相關規畫目前都還是紙上作業的階段，正在評估可行性，也在逐步檢視相關設備是否足夠。

過去在非典（SARS）期間，台灣行政院就曾採取過類似的做法，也是每個部門分成兩部分，各自在不同辦公室辦公，用防火門將院本部整棟建築物分隔成幾個區域，每個區域的人員上班下班走不同的門進出，以防止傳染。