陳秋實方斌失聯案 白宮請願啟動 已7萬人簽署

公民記者陳秋實失聯25天、武漢公民方斌據報道也失聯三周有餘之際，有網友在白宮請願網頁發起呼籲，目前已有超過7萬人簽名響應。

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據德國之聲報道說，陳秋實、方斌失聯，網友發起白宮請願。

中國公民記者陳秋實失聯25天、武漢公民方斌據報道也失聯三周有餘之際，有網友在白宮請願網頁發起呼籲，目前已有超過7萬人簽名響應。

該報道說，公民記者陳秋實的推特賬號周一（3月2日）發布消息說：陳秋實繼續"強制隔離"，不給家人說法，不讓和本人通話，沒有書面通知，沒有對限制人身自由的法律解釋，律師無法介入。這則推特說，陳秋實在武漢已被"強制隔離"25天。推文同時呼籲"簽署請願書：釋放陳秋實！"所附的鏈接是美國白宮的請願頁面，如果在30日內徵集到10萬個簽名，就將獲得白宮的官方回應。

報道稱，這封題為"拯救獨立記者陳秋實和勇敢武漢市民方斌"的請願書於2月8日提交，其中寫道：陳秋實是在中國的一位獨立記者，方斌是一位武漢公民。他們在微信上發表了一些視頻，顯示當前疫情下在武漢真正發生的事情。一些天前，他們的受眾和家人與他們失去了聯繫。徐曉東--中國一位知名格鬥人士在一則YouTube視頻中表示，這二人受到當地有關部門以"隔離"為借口的關押。

根據陳秋實推特的信息，他於1月24日前往武漢，之後在推特上發布了一系列視頻，包括他前往武漢多家醫院看到的景象。2月4日，他在推特上寫道："我們搜集到了足夠多的證據，證明武漢的醫療、急救和殯葬已經超負荷運轉。"2月6日，陳秋實的母親發表視頻，表示之前一天陳秋實說要去方艙醫院，從晚間之後一直是失聯狀態，她懇請廣大網友、尤其是武漢的朋友幫忙找找陳秋實。

該報道說，武漢公民方斌則於2月初在武漢四家醫院拍攝了畫面後，有身着防護服的人員闖入他家，並把他帶到派出所；後暫時獲釋。2月9日，方斌在YouTube發表了一段視頻，其中顯示他所寫的書法條幅"全民反抗、還政於民"。據香港電台報道，當日，方斌再次被警方帶走，此後失聯。