韓媒指新冠初期禁止大陸人入境 台灣成功控制疫情

朝鮮日報今天說，台灣雖毗鄰中國新型冠狀病毒（COVID-19）發源地，同時也是最大擴散國的中國，但成功阻止了疫情的社區擴散。據外媒《The Diplomat》稱，台灣之所以能夠成為應對新冠的“模範”，其秘訣是政府迅速控制出入境防止病毒的社區擴散，並通過暢通無阻的信息共享，向民眾提供了準確的信息。

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據朝鮮日報報道說，台灣新冠疫情初期禁止中國大陸人入境，成功控制疫情。當地時間3日，亞太地區國際局勢專業媒體《The Diplomat》介紹了台灣在新冠疫情擴散至全亞洲的情況下，成功阻止疫情擴散並同鄰近國家和地區形成鮮明對比的原因。

據韓國疾病管理本部稱，截止至韓國時間4日上午，台灣的確診病例和死亡病例分別為42例和1例，擴散程度明顯低於中日韓等其他亞洲國家和地區。在明確武漢新冠對公共衛生造成嚴重威脅的事實之後，台灣政府也進入了警戒狀態，並控制航班的運行。台灣政府規定自2月10日至4月29日，除大陸的五個國際機場以外，其餘城市往返台灣客運航班暫停飛航。

據該媒體稱，在採取上述措施後，往返於大陸和台灣的航班班次和乘客數分別減少了88%和92%。據台媒當天報道稱，台灣最大的航空公司——中華航空，受武漢新冠疫情的影響，2月至4月取消了6500個航班。而在意大利、美國等國也出現社區擴散情況後，自本月起，除亞洲以外，還將追加取消飛往歐洲和美國的航班。

該報道說，此外，該媒體2月27日還對中國和台灣社會進行比較並分析稱：“除了公共保健基礎設施之外，保障信息共享自由的台灣民主主義體制的疫情應對能力優於中國的權威主義體制”，“這也證明了信息共享自由是武漢新冠疫情的最佳應對策略。”

台灣自1月起成立中央流行病防治指揮中心（CECC），幾乎每天舉行新聞發布會公布武漢新冠相關政策和信息，澄清錯誤信息。台灣政府擔憂主張台灣社會新冠疫情未得到控制的虛假信息，最近幾周持續通過官方事實確認中心予以應對。

該報道說，另外，民間團體也出面成立事實確認機構向人們傳播正確的信息，一家軟件開發公司還開發出了能夠實時查看台灣全域便利店和藥店內上架的口罩數量的地圖。