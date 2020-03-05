中國疫情消除在望? 專家預說下月底可解放口罩

中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮分析疫情資料，認為武漢市有望到3月底基本沒有新增確診的武漢肺炎病例；他並估計到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢復正常生活。

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據中央社今天報道說，中國專家指：4月底湖北以外可摘口罩正常生活。中共中央指導組專家組成員、學者張伯禮分析疫情資料，估計到4月底，除了湖北，其他省市可以摘口罩恢復正常生活。

該報道稱，人民日報app在3日採訪了中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮，談接下來2019年冠狀病毒疾病的疫情走勢。張伯禮從1月27日進入武漢，他分析疫情演變資料後表示，目前來看，全國除湖北以外其他地區，2月底新增病例基本“清零”；湖北省除武漢市以外其他地區，3月中旬估計能基本清零；武漢市有希望到3月底實現基本清零。

報道稱，但他也說，“清零”不是絕對，偶爾還是會出現幾個新增病例，但這是疫情整體發展的趨勢。

根據中國國家衛健委資料，3月4日，31個省市區武漢肺炎新增確診病例139例，其中有131例在武漢；全國新增疑似病例143例。中國累計確診8萬409例，累計死亡病例3012例。

據該報道說，至於何時民眾才能摘除口罩過日子，張伯禮估計，4月底除了湖北以外，中國其他省市基本就可以摘口罩恢復正常生活生產秩序。湖北省特別是武漢市，可能要比全國晚1個月左右。但是，他說自己不主張那麼著急摘口罩，“口罩還是慢一點摘比較好”。

據張伯禮說，就算全國都沒有新冠肺炎新增確診病例了，少聚集、勤洗手、戴口罩的好習慣，也要保持一段時間。畢竟，現在國外疫情的形勢還是很嚴峻，要防範輸入性病例。